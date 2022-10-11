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Фокус: Украина

11 октября 2022, 15:00 В Украину вернули из россии 37 депортированных детей (26)

Східний варіант 2022.10.11 15:13
В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами в рф детей. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что в конце августа этих детей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что все они имеют родителей. При содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся на Закарпатье.
РЕБЕНОК, ЗАКАРПАТЬЕ, КАБАРДИНКА, ГЕЛЕНДЖИК, УКРАИНА, ОККУПАНТ, Харьков, Россия, Ужгород, Украина

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