11 октября 2022, 15:00 В Украину вернули из россии 37 депортированных детей (26)

- В Украину вернули еще 37 детей, которых оккупанты депортировали в россию : ОстроВ 16:01
- Украина вернула домой еще 37 депортированных россией детей : Goodnews.ua 15:46
- Украина вернула еще 37 депортированных оккупантами детей : Преступности.нет 15:39
- В Украину вернули 37 детей, насильно депортированных в РФ : Фраза.ua 15:29
- 11 октября 2022 15:00 Украина вернула домой 37 детей, которых оккупанты забрали у родителей и отправили на россию : thePage 15:26
- Украина вернула домой 37 депортированных оккупантами детей : Соцпортал 15:19
- Украина вернула более 30 детей, вывезенных в Россию: фото : Апостроф 15:15
- В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей : Антикор.com.ua 15:14
- 11 октября 2022, 15:00 В Украину вернули из россии 37 депортированных детей : Східний варіант 15:13
- В Украину вернули еще 37 детей, депортированных в Россию : RegioNews 15:11
- "Процесс был тяжелым": в Украину вернули 37 депортированных оккупантами детей. Фото : Obozrevatel 15:02
- В Украину вернули 37 детей из Харьковской области, которых оккупанты вывезли в РФ : NewsRoom.kh.ua 14:55
- В Украину вернули еще 37 детей, незаконно вывезенных в РФ : Страна.ua 14:46
- 13:51 11.10.2022 Домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей - Минреинтеграции : Интерфакс-Україна 14:45
- Из россии вернули еще почти 40 депортированных украинских детей : Слово і Діло 14:41
- В Украину вернули 37 депортированных в РФ детей : Новини Донбасу 14:39
- Октябрь, 11 в 14:34 В Украину вернулись еще 37 детей, депортированных в РФ : ICTV Факти 14:36
- Украина вернула 37 депортированных в Россию детей : Vesti.ua 14:13
- Принудительно вывезенных в РФ детей разместили в Закарпатье : UA-Reporter.com 14:12
- В Украину вернулись 37 депортированных оккупантами детей : Еспресо TV 14:05
- Украина вернула домой еще 37 депортированных россией детей : Укринформ 14:02
- В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей : РБК-Україна 14:01
- Украина вернула из россии 37 депортированных детей : ПрессОрг24 13:44
- Украина вернула домой 37 депортированных оккупантами детей : Громадське телебачення 13:36
- Украина вернула из россии 37 депортированных детей : Українські національні новини 13:31