11 октября 2022, 15:00 В Украину вернули из россии 37 депортированных детей (26)

Східний варіант 2022.10.11 15:13

В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами в рф детей. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что в конце августа этих детей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что все они имеют родителей. При содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся на Закарпатье.