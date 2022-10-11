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11 октября 14:41 На Запорожской АЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом" - ГУР (19)

Forbes Україна 2022.10.11 15:43
Анита Прасад Forbes Россия продолжает держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии", сообщает Главное управление разведки. Ключевые факты По данным разведки, питание станции, в частности систем безопасности, осуществляется путем воздушной линии ПЛ-750 кВ "Днепровская". "Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС", - говорят в ГУР.
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