11 октября 14:41 На Запорожской АЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом" - ГУР (19)

Forbes Україна 2022.10.11 15:43

Анита Прасад Forbes Россия продолжает держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии", сообщает Главное управление разведки. Ключевые факты По данным разведки, питание станции, в частности систем безопасности, осуществляется путем воздушной линии ПЛ-750 кВ "Днепровская". "Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС", - говорят в ГУР.