В Днепропетровской области вводят тотальную экономию электричества (19)

UA.News 2022.10.11 17:28

UA.NEWS 11 Жовтня 2022 16:48 Сегодняшние удары по Днепропетровской области длятся более пяти часов. Из- за серьезных повреждений в регионе вводится тотальная экономия электричества. Об этом в Telegram сообщил начальник областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, российские войска ударили по объектам жизнеобеспечения, а также по инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.