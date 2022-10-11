СБУ задержала в Днепре соратника Кивы, который "охотился" на позиции ПВО (фото) (28)

Фокус 2022.10.11 15:35

11 октября 2022 в 15:28 В Днепре задержали бизнесмена-коллаборанта Силовые ведомства не уточняют ФИО задержанного, но, по данным СМИ, речь идет о местном предпринимателе Константине Малахове. Related video Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании соратника экс- нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который корректировал ракетные удары ВС РФ и "охотился" за позициями средств ПВО в Днепре.