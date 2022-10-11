СБУ задержала в Днепре соратника Кивы, который "охотился" на позиции ПВО (фото) (28)

- СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру : RegioNews 16:10
- В Днепре соратника ильи кивы задержали за сдачу оккупантам данных о ПВО : Преступности.нет 16:09
- Октябрь, 11 в 15:37 Соратника Кивы разоблачили на корректировке ударов по Днепру - СБУ : ICTV Факти 16:06
- СБУ разоблачила соратника кивы на корректировке ударов по Днепру: "охотился" за локациями ПВО : ДнепрCity.net 16:03
- СБУ разоблачила соратника Кивы, корректировавшего ракетные удары по Днепру : DsNews 16:03
- 11 октября, 15:33 Читати українською Соратника Кивы разоблачили на корректировке ракетных ударов по Днепру : Dumskaya.net 16:03
- Соратник Кивы корректировал ракетные удары по ПВО в Днепре: его задержали (фото) : ТСН.ua 16:02
- СБУ разоблачила соратника нардепа-беглеца Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру : Перший Криворізький 16:02
- СБУ "упаковала" соратника нардепа-предателя Кивы, корректировавшего ракетные удары по Днепру : Gazeta.ua 15:46
- Соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары по Днепру - СБУ (фото) : УНИАН 15:43
- Соратник Кивы "охотился" за локациями украинских систем ПВО в Днепре : Job-Sbu.org 15:38
- СБУ задержала в Днепре соратника Кивы, который "охотился" на позиции ПВО (фото) : Фокус 15:35
- В Днепре поймали соратника Кивы, шпионившего за украинской ПВО : Факти 15:34
- Соратника Кивы разоблачили на корректировке ракетных ударов по Днипру : Укринформ 15:32
- Соратник Кивы корректировал удары России по Днепру. Его задержали (фото) : РБК-Україна 15:31
- СБУ разоблачила соратника Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру : Днепровский городской портал 15:31
- СБУ разоблачила соратника кивы на корректировке ударов по Днепру: "охотился" за локациями ПВО : DnerpNews.info 15:31
- В Днепре задержан соратник Кивы, корректировавший вражеский огонь : Судово-юридична газета 15:22
- СБУ разоблачила корректировщика ударов по Днепру и соратника предателя Кивы : Новости Днепра 15:22
- Соратник Кивы "охотился" за локациями украинских систем ПВО в Днепре - СБУ : Українська правда 15:10
- Соратника Ильи Кивы поймали на корректировке ударов по Днепру : Еспресо TV 15:04
- Сливал локации систем ПВО: СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру : Дніпровська панорама 15:03
- 11.10.22 14:30 СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру: "охотился" за локациями украинской ПВО. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 15:02
- СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру: пытался обнаружить локации ПВО. Фото : Obozrevatel 15:01
- 14:33 11.10.2022 В Днепре задержан соратник экс-нардепа Кивы, корректировавший вражеский огонь : Интерфакс-Україна 15:01
- Соратник предателя кивы корректировал ракетные удары по Днепру - СБУ : Odessa Online 14:59
- Ракетные удары по Днепру корректировал соратник Кивы : Головне в Україні 14:35