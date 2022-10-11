Октябрь, 11 в 15:59 Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Мартынюка - Энергоатом (20)

ICTV Факти 2022.10.11 16:06

Валентина Летяк, редактор ленты В Энергоатоме заявили о похищении 10 октября российскими оккупантами заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. В компании говорят, что его держат в неизвестном месте, "вероятно, применяя присущие им методы пыток и устрашения". - Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее