Октябрь, 11 в 15:59 Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Мартынюка - Энергоатом (20)

- Оккупанты похитили и пытают заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу : Fin.org.ua 17:04
- 11.10.2022 16:52 На Запорожской АЭС оккупантами похищен заместитель гендиректора : ДонПресс 17:03
- Оккупанты похитили замдиректора Запорожской АЭС : DsNews 17:03
- Россияне похитили и, вероятно, пытают заместителя гендиректора по персоналу Запорожской АЭС : 24 канал 17:00
- Оккупанты похитили и, вероятно, пытают заместителя гендиректора ЗАЭС, - Энергоатом : Новини Live 16:58
- Оккупанты похитили и пытают заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу : Укрудпром 16:43
- Оккупанты похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС : Слово і Діло 16:41
- 11 октября 2022 16:19 Россияне похитили и могут пытать заместителя гендиректора ЗАЭС : Dynamomania.com 16:34
- россияне похитили одного из руководителей Запорожской АЭС : UA.News 16:28
- Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС: пытаются выведать личные данные сотрудников : Апостроф 16:15
- Россияне похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС, - Энергоатом : UATV 16:12
- На Запорожской АЭС россияне похитили ТОП-менеджера : Bigmir)net Новини 16:08
- Октябрь, 11 в 15:59 Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Мартынюка - Энергоатом : ICTV Факти 16:06
- ВС РФ похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС, - Энергоатом (фото) : Фокус 16:05
- Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка : Еспресо TV 16:04
- Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу : ТСН.ua 15:47
- Россияне похитили и могут пытать заместителя гендиректора ЗАЭС - Энергоатом : Українська правда 15:40
- Оккупанты похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу - Энергоатом : УП: Економічна правда 15:34
- Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС : РБК-Україна 15:31