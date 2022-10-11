16:47 / 11.10.2022 Заместителя гендиректора ЗАЭС оккупанты, вероятно, пытают (24)

Багнет 2022.10.11 18:01

Фото из открытых источников Российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Как заявляют в НАЭК "Энергоатом", к нему могут применить пытки и запугивание. "Вчера, 10 октября, российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно применяя присущие им методы пыток и