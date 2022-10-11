16:47 / 11.10.2022 Заместителя гендиректора ЗАЭС оккупанты, вероятно, пытают (24)

- В оккупированном Мелитополе россияне похитили более 700 человек, - мэр Федоров : Инфорпост 21:35
- Более 700 жертв: оккупанты похищают и пытают людей, чтобы они шли на коллаборационизм, - Федоров : Українські національні новини 21:30
- Рашисты похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу : РИА Мелитополь 21:11
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- Забирают "на подвал" и пытают: в Мелитополе оккупанты похитили больше 700 человек : Inform.zp.ua 20:34
- 11.10.22 20:02 Россияне похитили более 700 жителей оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров : Цензор.Нет 20:32
- "Бессильная ярость". Российские оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя - мэр : Новое Время 20:16
- Военные России похитили замглавы ЗАЭС : Vesti.ua 19:43
- Оккупанты похитили замдиректора ЗАЭС, его могут пытать - "Энергоатом" : Гордон 19:35
- российские захватчики похитили более 700 жителей Мелитополя : Укринформ 19:31
- Русские похитили очередного топ-менеджера Запорожской АЭС : Досье 18:23
- 16:47 / 11.10.2022 Заместителя гендиректора ЗАЭС оккупанты, вероятно, пытают : Багнет 18:01
- Российские террористы похитили топ-менеджера ЗАЭС : Lenta.ua 17:07
- "Энергоатом" сообщил о похищении замдиректора ЗАЭС по персоналу : Страна.ua 16:46
- Оккупанты похитили и вероятно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу - Энергоатом : ПрессОрг24 16:43
- Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС : Kosatka.Media 16:42
- 15:28 11.10.2022 "Энергоатом" сообщил о похищении оккупантами замдиректора ЗАЭС по персоналу : Интерфакс-Україна 16:15
- "Энергоатом" обратился в МАГАТЭ: рашисты похитили и вероятно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС : ОстроВ 16:02
- Российские террористы похитили заместителя директора атомной станции : Gazeta.ua 15:46
- Россияне похитили и предположительно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС - Энергоатом : Новое Время 15:46
- Захватчики похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС : Укринформ 15:46
- Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу : Громадське телебачення 15:36
- Похитили и пытают: в "Энергоатоме" сообщили, зачем оккупанты выкрали заместителя гендиректора ЗАЭС : Факти 15:34
- Оккупанты похитили и вероятно пытают заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу - Энергоатом : Українські національні новини 15:31