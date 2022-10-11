СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ (20)

Страна.ua 2022.10.11 16:31

16:22, сегодня СБУ заявила, что проводит обыски у винницкого митрополита. Фото: slovoidilo.ua Во вторник, 11 октября, Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. В пресс-службе СБУ подтвердили "Стране" факт обыска и заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины. При этом в СБУ уточнили, что на данный момент подозрение митрополиту не