СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ (20)

- ТУЛЬЧИН. СБУ проводит обыск у митрополита Ионафана (Елецких) : Україна Православна 19:09
- 18:56 / 11.10.2022 К попу из РПЦ нагрянула СБУ : Багнет 19:01
- СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата : Гордон 18:36
- Служба безопасности пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП : Релігійно-інформаційна служба України 18:12
- СБУ проводит обыски у одиозного винницкого митрополита УПЦ МП : Преступности.нет 18:10
- СБУ провела обыск у митрополита УПЦ из Винницы, - СМИ : Фокус 18:05
- 11 октября, 17:34 Читати українською СБУ пришла с обыском к винницкому митрополиту Украинской православной церкви: его подозревают в дискриминации : Dumskaya.net 18:03
- 11.10.2022 в 17:42 СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП : InfoResist.org 18:00
- У винницкого митрополита УПЦ МП провели обыски : Укринформ 17:46
- СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП : UA-Футбол 17:42
- СБУ проводит обыски у винницкого митрополита упц мп : ПрессОрг24 16:43
- СБУ проводит обыск у митрополита Тульчинского и Брацлавского : Винница Реал 16:40
- 11.10.22 16:12 СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана: Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины. ФОТО : Цензор.Нет 16:32
- СБУ проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ : Страна.ua 16:31
- СБУ проводит обыски у винницкого митрополита упц мп : Українські національні новини 16:30
- СБУ проводит обыски у пророссийского винницкого митрополита Йонатана : 24 канал 16:30
- Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ МП : Судово-юридична газета 16:22
- СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП : Головне в Україні 16:05
- Служба безопасности пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП : Українська правда 15:40