Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана (21)

РИА Мелитополь 2022.10.11 18:11

11 октября 2022, 18:00 Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны- камикадзе. "Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 штук", - заявил президент. По его словам, данная информация поступила от украинской разведки.