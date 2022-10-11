Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана (21)

- Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed, - Зеленский : 24 канал 20:00
- Стало известно, сколько иранских дронов-камикадзе заказала Россия : Lenta.ua 19:37
- "Каждые 10 минут получаю сообщение о применении "Шахидов"": Зеленский призвал создать воздушный щит для Украины : Громадське телебачення 19:36
- Россия купила у Ирана 2400 дронов-камикадзе - Зеленский : Vesti.ua 19:13
- Зеленский рассказал, сколько дронов-камикадзе россия заказала у Ирана : Слово і Діло 19:11
- РФ заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе, - Зеленский : Лига Информ 19:07
- 11.10.2022 18:36 Зеленский назвал количество купленных Россией у Ирана беспилотников-камикадзе Shahed : ДонПресс 19:03
- Россия заказала у Ирана 2400 дронов - "шахидов", - Зеленский : Новости N 18:57
- Зеленский: РФ заказала у Ирана 2400 дронов-"шахидов" : ТСН.ua 18:32
- 11 октября 2022, 18:05 Зеленский рассказал, сколько дронов Shahed закупила рф в Иране и попросил у Запада оружие для борьбы с ними : Dev.ua 18:21
- Зеленский назвал количество иранских "шахидов", которые закупили оккупанты, чтобы бомбить мирные города : Znaj.ua 18:15
- Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана : Антикор.com.ua 18:14
- Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана : РИА Мелитополь 18:11
- Россия заказала у Ирана 2400 "шахедов", - Зеленский : Головне в Україні 18:06
- Зеленский рассказал, сколько дронов-камикадзе Россия заказала у Ирана (видео) : Фокус 18:05
- Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский : Еспресо TV 18:05
- Зеленский: Россия заказала у Ирана 2400 "шахедов" : Українська правда 17:40
- Россия заказала у Ирана 2400 дронов Shahed-136 - Зеленский : MY.UA 17:39
- Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана : РБК-Україна 17:31
- Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed - Зеленский : Новое Время 17:16