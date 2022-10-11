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Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана

Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана (21)

РИА Мелитополь 2022.10.11 18:11
11 октября 2022, 18:00 Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны- камикадзе. "Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 штук", - заявил президент. По его словам, данная информация поступила от украинской разведки.
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