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Фокус: Украина

Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей (23)

Еспресо TV 2022.10.11 18:34
11 октября, 2022 вторник 17:37 Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации в сфере безопасности Об этом Зеленский сказал во время выступления на видеоконференции лидеров Группы семи и Украины. Зеленский напомнил, что Россия использует территорию Беларуси для ударов по Украине, а в последние дни пытается прямо втянуть Беларусь в войну,
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