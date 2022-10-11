Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей (23)

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- Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на белорусской границе : Bigmir)net Новини 18:38
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- Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе с беларусью : Українські національні новини 18:30
- Зеленский предложил G7 взять под наблюдение границу с беларусью : UA.News 18:28
- Зеленский предлагает разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью : Судово-юридична газета 18:22
- 17:24 11.10.2022 Зеленский предлагает разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей : Интерфакс-Україна 18:15
- Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью : Антикор.com.ua 18:14
- Зеленский предложил странам G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью : UA-Футбол 18:13
- Зеленский на G7 предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей : ЛІГАБізнесІнформ 18:08
- Украина предлагает разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей : Главком 18:05
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- Зеленский предложил G7 разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью : Перший Криворізький 18:02
- 11.10.22 17:43 Зеленский предложил G7 разместить на границе с Беларусью миссию международных наблюдателей : Цензор.Нет 18:02
- Зеленский предложил разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью : 24 канал 18:00
- Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью : РБК-Україна 17:31