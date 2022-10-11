Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей (23)

Еспресо TV 2022.10.11 18:34

11 октября, 2022 вторник 17:37 Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации в сфере безопасности Об этом Зеленский сказал во время выступления на видеоконференции лидеров Группы семи и Украины. Зеленский напомнил, что Россия использует территорию Беларуси для ударов по Украине, а в последние дни пытается прямо втянуть Беларусь в войну,