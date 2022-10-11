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Фокус: Украина

СБУ обнаружило новую пыточную в одном из освобожденных сел Донецкой области (21)

Соцпортал 2022.10.11 19:19
18:46, 11.10.2022 СБУ нашла очередную пыточную в освобожденном селе Донецкой области Артур Зайонц По данным спецслужб, русские оккупанты держали в пыточной тех местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины. Сотрудники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области Пыточная была обустроена в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры, - сообщает СБУ.
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