Обмен пленными: удалось освободить 32 украинских воинов и вернуть тело погибшего израильтянина (21)

ТСН.ua 2022.10.11 19:16

18:40, 11.10.22 Среди освобожденных - офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Сегодня, 11 октября, прошел очередной обмен пленными. Удалось освободить из российского плена 32 украинских воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, среди освобожденных - офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.