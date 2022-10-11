Обмен пленными: удалось освободить 32 украинских воинов и вернуть тело погибшего израильтянина (21)

- Произошел очередной обмен пленными. Украина вернула 32 военных : Страна.ua 19:16
- 18:35 11.10.2022 Состоялся обмен пленными, удалось освободить 32 украинских воина и вернуть тело израильтянина : Интерфакс-Україна 19:16
- Обмен пленными: удалось освободить 32 украинских воинов и вернуть тело погибшего израильтянина : ТСН.ua 19:16
- Новый обмен пленными: на свободе еще 32 защитника Украины (фото) : УНИАН 19:13
- Украина вернула из плена 32 воина и тело погибшего израильтянина : Українська правда 19:10
- Украина освободила из российского плена еще 32 защитника : Преступности.нет 19:09
- 32 бойца: стало известно о еще одном обмене пленными : MY.UA 19:08
- "Герои - дома": десятки защитников Украины вернулись домой из плена, первые кадры : MY.UA 19:08
- Украина вернула еще 32 пленных защитника. Среди освобожденных - офицеры, сержанты и солдаты ВСУ : Громадське телебачення 19:06
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину возвращаются 32 защитника : Гордон 19:06
- Октябрь, 11 в 18:42 Из российского плена удалось освободить 32 защитника Украины : ICTV Факти 19:06
- 32 бойца: стало известно о еще одном обмене пленными : Хвиля 19:06
- Украина освободила из российского плена 32 защитников : Головне в Україні 19:05
- Офицеры, сержанты, солдаты: в Украину вернулись более 30 пленников рф : Факти 19:04
- 11.10.2022 18:45 Украине удалось вернуть из плена 32 наших защитника : ДонПресс 19:03
- Украина вернула из российского плена еще 32 военных : Укринформ 19:02
- Украина вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который воевал за Украину : 24 канал 19:00
- Украина освободила из российского плена 32 защитника: многих считали пропавшими без вести : 24 канал 19:00
- Украина освободила 32 пленных защитника : Новое Время 18:46
- В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины : РБК-Україна 18:46
- "Герои - дома": десятки защитников Украины вернулись домой из плена, первые кадры : Politeka 18:40