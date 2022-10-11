Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине: детали разговора (30)

- 21:49 11.10.2022 Илон Маск разговаривал напрямую с путиным перед тем, как представить свой "мирный план" - Vice : Петр и Мазепа 22:09
- В США заявили, что Маск разговаривал с Путиным перед озвучкой "мирного плана" по Украине. Предприниматель возразил : Еспресо TV 22:04
- Маск возразил, что разговаривал с путиным об Украине : Новини Live 21:58
- 11 октября 19:59 Маска заподозрили в консультациях с Путиным перед твитом о "мирном плане" для Украины. Миллиардер все отрицает : Forbes Україна 21:42
- Илон Маск отрицает информацию об общении с путиным перед публикацией скандального опроса в Twitter по "мирному плану" для Украины : ITC.ua 21:37
- Маск отрицает, что перед скандальными твитам о войне имел разговор с Путиным : Гордон 21:36
- Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИ : УП Європейська правда 21:34
- Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины : УП Європейська правда 21:34
- 11.10.22 21:19 Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины : Цензор.Нет 21:32
- Маск общался с путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - Vice : Gagadget.com 21:29
- Маск рассказал, что говорил с Путиным перед публикацией своего "мирного плана", но со временем все опроверг : Obozrevatel 21:16
- Маск опроверг разговор с Путиным перед публикацией своего варианта "мира" для Украины : Новое Время 21:16
- Маск отрицает, что общался с путиным перед публикацией своего "мирного плана" : Слово і Діло 21:11
- Илон Маск опроверг информацию о том, что говорил с Путиным : MY.UA 21:09
- Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" : Головне в Україні 21:05
- Политолог из США заявил, что накануне предложения своего "мирного плана" Маск общался с Путиным : Страна.ua 20:46
- Илон Маск разговаривал с путиным до сдачи Крыма россии ради мира : Znaj.ua 20:44
- Илон Маск опроверг информацию о том, что говорил с Путиным : УНИАН 20:43
- Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины : Українська правда 20:40
- СМИ пишут, что Илон Маск говорил с путиным перед публикацией своего "мирного плана" завершения войны. Он отрицает : Громадське телебачення 20:36
- Маск общался с Путиным, перед тем как публиковать опрос о войне в Украине в Twitter, - СМИ : Фокус 20:35
- 11 октября 2022 20:17 СМИ: Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины : Dynamomania.com 20:34
- 11.10.22 20:03 Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины, - СМИ : Цензор.Нет 20:32
- Маск мог консультироваться с Путиным перед публикацией скандальных твитов: что говорит сам изобретатель : ТСН.ua 20:31
- СМИ пишут о разговоре Маска с Путиным до публикации твитов об Украине: бизнесмен возражает : 24 канал 20:30
- Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине: детали разговора : Апостроф 20:30
- Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИ : Українська правда 20:10
- У Илона Маска был разговор с Путиным перед твитом с "мирным предложением" - политолог : ЛІГАБізнесІнформ 20:07
- Маск перед серией скандальных постов о войне в Украине разговаривал с Путиным - СМИ : Гордон 20:05
- 11.10.2022 в 19:25 СМИ: Маск мог опубликовать "план урегулирования" войны в Украине после разговора с Путиным : InfoResist.org 19:30