Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" по Украине: детали разговора (30)

Апостроф 2022.10.11 20:30

вторник, 11 октября 2022, 20:17 Перед тем, как опубликовать провокативные сообщения о "мирном плане" для Украины, американский миллиардер Илон Маск, как оказалось, беседовал с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает канадско-американский журнал Vice. Основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер в рассылке для подписчиков написал, что Маск сам рассказал ему о готовности Путина пойти