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Декабрь, 16 в 20:20 Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины отменено - Укрэнерго

Декабрь, 16 в 20:20 Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины отменено - Укрэнерго (67)

ICTV Факти 2022.12.16 20:35
Илья Нежигай, редактор ленты Фото: Depositphotos НЭК Укрэнерго отменила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины. Об этом говорится на сайте компании Укрэнерго вечером 16 декабря. - Для выполнения требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ
ОБСТРЕЛ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, АТАКА, ОБЪЕКТ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ПОДСТАНЦИЯ, Украина, Россия, Харьков
2022.12.16 (67)

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