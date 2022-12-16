Декабрь, 16 в 20:20 Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины отменено - Укрэнерго (67)

ICTV Факти 2022.12.16 20:35

Илья Нежигай, редактор ленты Фото: Depositphotos НЭК Укрэнерго отменила действие чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины. Об этом говорится на сайте компании Укрэнерго вечером 16 декабря. - Для выполнения требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ