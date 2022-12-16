Декабрь, 16 в 20:20 Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины отменено - Укрэнерго (67)

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- Шмыгаль рассказал, сколько генераторов нужно Украине для прохождения зимы : Гордон 22:35
- Энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки - ДТЭК : Гордон 22:05
- Чрезвычайная ситуация в энергетике - в Укрэнерго сделали новое заявление : Gazeta.ua 21:48
- "Укрэнерго" отменило чрезвычайную ситуацию в украинской энергетике : Vesti.ua 21:43
- В Киевской области число пострадавших от ракетной атаки возросло до четырех человек - глава ОВА : Гордон 21:35
- "Укрэнерго" отменило чрезвычайную ситуацию в украинской энергосистеме : DsNews 21:33
- Чрезвычайная ситуация в энергетике: во многих городах невозможно дать электричество даже в больницы и водоканалы : Today.ua 21:24
- В Украине отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме - "Укрэнерго" : ТСН.ua 21:16
- Укрэнерго вечером отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : Слово і Діло 20:41
- Укрэнерго сделало срочное заявление о чрезвычайной ситуации в энергетике : World News 20:36
- Укрэнерго сделало срочное заявление о чрезвычайной ситуации в энергетике : Хвиля 20:35
- Декабрь, 16 в 20:20 Чрезвычайное положение в энергосистеме Украины отменено - Укрэнерго : ICTV Факти 20:35
- "Укрэнерго" отменила режим ЧС: что известно : Апостроф 20:15
- 19:29 16.12.2022 Чрезвычайная ситуация в ОЭС Украины прекратила свое действие - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 20:01
- Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : Новое Время 19:31
- Первый груз аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыл в Украину - посол : Гордон 19:05
- 16 декабря 14:11 Россия повредила примерно девять объектов генерации в результате ракетной атаки - Минэнерго : Forbes Україна 18:43
- В Киевской области в результате российской атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, есть раненые : Гордон 18:35
- Из-за ракетных обстрелов повреждены около 9 объектов генерации электроэнергии - Минэнерго : Front News International 18:29
- Восстановление электроснабжения в этот раз может занять больше времени, чем обычно : Укрудпром 17:42
- 9 объектов генерации повреждены в результате ракетной атаки : Украина Коммунальная 17:37
- 16.12.22 17:30 После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго" : Цензор.Нет 17:32
- ДТЭК отключилось от энергосистемы из-за ракетной атаки рф : UA.News 17:26
- Из-за обстрелов повреждены девять объектов электрогенерации, - министр энергетики : Перший Криворізький 17:02
- Для участников рынка электроэнергии введен режим чрезвычайной ситуации, - Укрэнерго : Перший Криворізький 17:02
- 16 декабря 2022, 16:25 Из-за обстрела объект ДТЭК отключился от энергосистемы : Українські національні новини 16:43
- Из-за обстрела объект ДТЭК отключился от энергосистемы : ПрессОрг24 16:43
- Минэнерго: из-за массированной ракетной атаки повреждены около 9 объектов электрогенерации : ПрессОрг24 16:42
- Оккупанты повредили около 9 объектов энергетики в Украине : Lenta.ua 16:37
- В результате массированной атаки предприятие ДТЭК отсоединилось от энергосистемы : 24 канал 16:30
- 15:56 16.12.2022 20-я для ДТЭК террористическая атака РФ в очередной раз привела к повреждению и отключению энергообъекта от сети : Интерфакс-Україна 16:30
- Сколько объектов генерации повреждено во время утренней атаки рф - Минэнерго : Finance.UA 16:27
- "Укрэнерго" сообщило о чрезвычайной ситуации : MC Today 16:11
- Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме Украины : Главред 16:05
- В "Укрэнерго" объяснили, почему восстановление электроснабжения после ракетных ударов займет больше времени : ОстроВ 16:01
- В Укрэнерго объяснили, что означает режим чрезвычайной ситуации : Gazeta.ua 15:46
- РФ ракетной атакой повредила 9 объектов генерации : Укрудпром 15:43
- Восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше - "Укрэнерго" : ТСН.ua 15:31
- В Укрэнерго объявили о чрезвычайной ситуации: что это значит : DnerpNews.info 15:31
- В Укрэнерго объявили "чрезвычайную ситуацию". Что это значит? : Культурометр Одессы 15:27
- 50% Украины - без света: новые обстрелы повредили 9 объектов генерации, - Минэнерго : Український Бізнес Ресурс 15:13
- РФ ракетной атакой повредила ориентировочно 9 объектов генерации - Минэнерго : УП: Економічна правда 15:04
- В Минэнерго рассказали о последствиях ракетной атаки 16 декабря: сколько энергетических объектов повреждено : ТСН.ua 15:02
- "Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : ОстроВ 15:00
- В Украине повреждено около 9 объектов генерации - Галущенко : УНИАН 14:43
- В Укрэнерго объявили чрезвычайную ситуацию : Украина Коммунальная 14:37