Последствия ракетной атаки: в Киеве остановили метро до конца дня 16 декабря (100)

Столичная недвижимость 2022.12.16 15:01

В результате ракетных обстрелов были поражены энергетические объекты Киевской области и Украины в целом. Из-за кризисного состояния энергетической системы власти Киева решили остановить метро до конца дня 16 декабря. Сегодня, 14:22 16 декабря метро в Киеве не работает Остановка метро произошла около 11.00 пятницы - об этом сразу сообщили диспетчеры всех открытых для пассажиров станций метрополитена.