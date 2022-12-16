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Последствия ракетной атаки: в Киеве остановили метро до конца дня 16 декабря

Последствия ракетной атаки: в Киеве остановили метро до конца дня 16 декабря (100)

Столичная недвижимость 2022.12.16 15:01
В результате ракетных обстрелов были поражены энергетические объекты Киевской области и Украины в целом. Из-за кризисного состояния энергетической системы власти Киева решили остановить метро до конца дня 16 декабря. Сегодня, 14:22 16 декабря метро в Киеве не работает Остановка метро произошла около 11.00 пятницы - об этом сразу сообщили диспетчеры всех открытых для пассажиров станций метрополитена.
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