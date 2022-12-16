В Киевской области обломок сбитой вражеской ракеты застрял в машине (фото) (55)

ТСН.ua 2022.12.16 13:16

Анастасия Гончаренко 13:03, 16.12.22 Автомобиль получил серьезные повреждения. В Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Машина уцелела, однако ракета повредила переднюю часть автомобиля. Что известно об обстреле Киевщины В пятницу утром, 16 декабря, ВС РФ совершили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов.