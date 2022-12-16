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Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T

Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T (31)

РБК-Україна 2022.12.16 19:31
Киев, Пятница 16 декабря 2022 19:24 Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Константин Широкун Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Германию за передачу ЗРК IRIS-T, который сегодня помог отразить сегодняшнюю ракетную атаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства обороны Украины. "Сколько бы мерзких ракет не запустили российские террористы, нас не
РАКЕТА, ПРОТИВНИК, КАЛИБР, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ВОЙСКО, ТЕРРОР, Залужный, Украина, Киев, Россия
2022.12.16 (31)

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