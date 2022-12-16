Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T (31)

2022.12.16 (31)2022.12.15 (1) →
- Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T : РБК-Україна 19:31
- Украинские силы ПВО сбили 60 из 76 выпущенных Россией ракет : Odessa.net.ua 19:02
- 16 декабря 14:58 Украинские силы ПВО сбили 60 из 76 российских ракет - Залужный : Forbes Україна 18:43
- Войска РФ выпустили по Украине 76 ракет, из них 60 сбили - Генштаб : Прямий канал 17:06
- Россия выпустила по Украине 76 ракет: Залужный сообщил, сколько из них сбили ВСУ : ОстроВ 17:00
- Над Украиной сбили 60 из 76 запущенных вражеских ракет - Залужный : ПрессОрг24 16:43
- Враг атаковал сегодня критическую инфраструктуру Украины более 70 ракетами : Бессарабiя.UA 16:13
- ПВО сбила почти 80% российских ракет - Залужный : Gazeta.ua 15:47
- Дерзкая попытка пробить украинское ПВО, - Залужный о ракетных ударах РФ : Bigmir)net Новини 15:38
- Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, - Залужный : Головне в Україні 15:35
- Над Украиной сбили 60 из 76 запущенных вражеских ракет - Залужный : Версии.com 15:30
- Уничтожены 60 вражеских ракет из 76 - Залужный : DailyUA 15:28
- Сегодня РФ выпустила по Украине 76 ракет : Фраза.ua 15:29
- 16.12.2022 в 14:24 Залужный уточнил количество выпущенных по Украине ракет и сколько удалось сбить : InfoResist.org 15:15
- Залужный рассказал о количестве запущенных и сбитых ракет РФ : Хвиля 15:06
- Залужный рассказал, сколько ракет было сегодня выпущено и сколько сбито : From-UA.com 15:05
- 16 декабря, 14:55 Российские нацисты выпустили по Украине 76 ракет: 60 сбили : Dumskaya.net 15:03
- Украинское ПВО сбило сегодня 60 ракет из 76, - Валерий Залужный : Одесса Медиа 14:59
- Главнокомандующий ВСУ сообщил о количестве запущенных врагом ракет и успешной работе ПВО : ТСН.ua 14:46
- Силы ПВО сбили 60 из 76 выпущенных российских ракет - Залужный : Укринформ 14:46
- Атака России 16 декабря: стало известно, сколько ракет сбили силы ПВО : УНИАН 14:43
- 16 декабря 2022, 14:22 Воздушные Силы сбили 60 ракет из 72, которые россия выпустила по Украине : Східний варіант 14:43
- 16 декабря 2022, 14:15 Над Украиной сбили 60 из 76 запущенных вражеских ракет - Залужный : Українські національні новини 14:43
- Силы обороны сбили 60 ракет из 76-ти, которые враг выпустил по Украине - предварительные данные от Залужного : UATV 14:42
- ВСУ сбили 60 из 76 ракет, выпущенных оккупантами по Украине, - Залужный : Корабелов.инфо 14:42
- Декабрь, 16 в 14:23 Верьте в ВСУ: украинские защитники сбили 60 из 76 ракет : ICTV Факти 14:35
- РФ атаковала Украину 76 ракетами, ПВО сбила 60 из них - Залужный : Гордон 14:35
- Сегодня ПВО Украины сбила 60 из 76 выпущенных Россией ракет - Залужный : Новое Время 14:31
- Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, - Залужный : 24 канал 14:30
- П'ятниця, 16 грудня 2022 13:00 Patriot'ов нужно не менее десяти : ProfiDOM 13:43