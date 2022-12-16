Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: погибли два человека, среди раненых есть дети, разрушен подъезд (140)

Новое Время 2022.12.16 11:01

16 декабря, 10:47 Спасатели ликвидируют последствия ракетный атак РФ (Фото:ГСЧС) В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге в пятницу, 16 декабря, погибли два человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, среди раненых двое детей.