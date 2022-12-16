Россия выпустила по Украине 76 ракет, 60 сбили силы ПВО (34)

Николаевские новости 2022.12.16 17:56

16.12.2022 16:40 Утром в пятницу Россия выпустила по Украине 76 ракет. 60 из них сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Массированный ракетный удар 16 декабря был направлен на объекты критической инфраструктуры и топливно-энергетический сектор Украины. - 16 декабря 2022 года российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и топливно-