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Фокус: Украина

Киевлянам рассказали, когда в домах появятся свет и вода после сегодняшнего обстрела (50)

From-UA.com 2022.12.16 20:35
20:20 Сегодня, 16 декабря, российские войска вновь устроили ракетный террор украинцам и массово обстреляли нашу страну ракетами. По данным Воздушных сил, россияне выпустили более 60 ракет, часть из них попала в энергообъекты. Из-за вражеских ударов в столице остановилась работа метро и всего электротранспорта. Мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки восстановления водоснабжения и света в столице, пишет "Суспільне".
КИЕВ, ПЕРЕБОЙ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЕТ, АТАКА, Кличко, Киев, Россия, Украина

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