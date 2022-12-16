Киевлянам рассказали, когда в домах появятся свет и вода после сегодняшнего обстрела (50)

From-UA.com 2022.12.16 20:35

20:20 Сегодня, 16 декабря, российские войска вновь устроили ракетный террор украинцам и массово обстреляли нашу страну ракетами. По данным Воздушных сил, россияне выпустили более 60 ракет, часть из них попала в энергообъекты. Из-за вражеских ударов в столице остановилась работа метро и всего электротранспорта. Мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки восстановления водоснабжения и света в столице, пишет "Суспільне".