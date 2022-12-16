Киевлянам рассказали, когда в домах появятся свет и вода после сегодняшнего обстрела (50)

- 16.12.22 21:48 В Киеве энергетики возобновили работу поврежденных энергообъектов, что позволит вернуть холодное водоснабжение, - ДТЭК : Цензор.Нет 22:02
- Столица Украины после ракетной атаки: сколько киевлян имеют свет, воду и тепло : ТСН.ua 21:47
- После нового обстрела рф доступ к интернету снизился до 68% : UA.News 21:26
- В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет : Антикор.com.ua 21:15
- ДТЭК возобновил работу поврежденных объектов в Киеве: вернут холодную воду всей столице и свет на Троещине : УП: Економічна правда 21:04
- В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет : РБК-Україна 20:46
- Киевлянам рассказали, когда в домах появятся свет и вода после сегодняшнего обстрела : MY.UA 20:38
- Киевлянам рассказали, когда в домах появятся свет и вода после сегодняшнего обстрела : From-UA.com 20:35
- "Сила удара была больше, чем 23 ноября": почему новая массированная атака не привела к блекауту : 24 канал 20:30
- Стало известно, когда в Киеве возобновят электро- и водоснабжение: заявление Кличко : Obozrevatel 20:16
- Когда в Киеве будут свет, вода и тепло: Кличко назвал дату : Апостроф 19:15
- Доступ снизился до 68%. Российские обстрелы спровоцировали перебои с интернетом : Новое Время 18:01
- 17:56 / 16.12.2022 Киевское метро сегодня не работает : Багнет 18:01
- Над Киевом сбили 37 из 40 российских ракет, в городе остановлено движение электротранспорта и метро : Прямий канал 16:06
- Киев после ракетной атаки россиян: какая ситуация с водой и светом : Gazeta.ua 15:47
- В Киеве повреждены несколько объектов энергетики : Lenta.ua 15:37
- В Киеве и нескольких областях повреждены энергообъекты: возможны перебои с теплом и водой : Антикор.com.ua 15:13
- Над Киевом зафиксировали более 40 ракет, сбили 37, - КМВА : RegioNews 15:11
- Утренний массированный обстрел: какая ситуация со светом, водой и отоплением в Киеве : Новини Live 14:57
- В Киеве временно приостановили движение электротранспорта : MY.UA 14:38
- В Киеве начались перебои со светом и водоснабжением : Вісті-UA.net 14:31
- В метро Киева объяснили, почему не восстанавливают движение поездов : Укринформ 14:31
- Ситуация после ракетных ударов: в Киеве есть отключение воды и тепла, остановлен весь электротранспорт : Новое Время 14:16
- В Киеве временно приостановили движение электротранспорта : Укринформ 14:16
- Ракетная атака на Киев: мэр сообщил о повреждении энергообъектов : ПрессОрг24 13:43
- 16 декабря 2022, 13:12 Ракетная атака на Киев: мэр сообщил о повреждении энергообъектов : Українські національні новини 13:43
- В Киеве повреждены несколько объектов энергообеспечения: какая ситуация со светом, водой и теплом : РБК-Україна 13:31
- В Киеве перебои со светом и водоснабжением : DailyUA 13:31
- После российской атаки в Киеве проблемы со светом, водой и теплом : 24 канал 13:30
- В Киеве перебои со светом и водоснабжением : Версии.com 13:30
- В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии : Матриця свободи 13:08
- Перебои со светом, водой и метро: какая ситуация в Киеве : Bigmir)net Новини 12:09
- 16 декабря 2022 11:32 Перебои с водой и отключение света: какая ситуация в Киеве : Dynamomania.com 11:34
- 10:54 16.12.2022 В Киеве экстренные отключения света из-за атаки россиян - ДТЭК : Интерфакс-Україна 11:31
- В Киеве перебои с водоснабжением - мэр Киева Виталий Кличко : Fixygen 11:27
- В Киеве перебои с водоснабжением, специалисты работают над стабилизацией системы - Кличко : FinOboz 11:27
- В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах - мэр города : Судово-юридична газета 11:20
- В Киеве перебои с водоснабжением - мэр Киева Виталий Кличко : Ukraine open for business 11:19
- 16.12.2022 10:37 Жителей Киева призывают запастись водой : ДонПресс 11:03
- Киевлян просят запастись водой : DsNews 11:03
- В столице применяются экстренные отключения света, есть перебои с водой : Укринформ 11:01
- По всему Киеву проблемы с водоснабжением : OstanniPodii.com 11:00
- В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК : Новини Live 10:57
- Перебои с водой и отключения света: какая ситуация в Киеве : РБК-Україна 10:46
- 10:25 16.12.2022 В Киеве перебои с водоснабжением, специалисты работают над стабилизацией системы - Кличко : Интерфакс-Україна 10:46
- Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света : ПрессОрг24 10:43