Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии (45)

РБК-Україна 2022.12.16 14:16

Киев, Пятница 16 декабря 2022 14:11 Фото: метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Елизавета Драбкина Киевский метрополитен не может возобновить работу в связи с дефицитом электроэнергии после девятого массированного ракетного удара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного инженера "Киевского метрополитена" Виктора Выговского в эфире телемарафона.