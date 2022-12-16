Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии

Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии (45)

РБК-Україна 2022.12.16 14:16
Киев, Пятница 16 декабря 2022 14:11 Фото: метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Елизавета Драбкина Киевский метрополитен не может возобновить работу в связи с дефицитом электроэнергии после девятого массированного ракетного удара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного инженера "Киевского метрополитена" Виктора Выговского в эфире телемарафона.
МЕТРОПОЛИТЕН, МЕТРО, УКРЫТИЕ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, АВТОБУС, КИЕВ, Выговский, Киев, Украина, Россия, Харьков

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022