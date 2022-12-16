Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии (45)

- В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы : Слово і Діло 21:11
- В Днепре остановили метро и технические рейсы троллейбусов и трамваев : Dnepr.Info 20:21
- В Киеве вместо метро и электротранспорта будут ходить автобусы: список рейсов : РБК-Україна 19:46
- Метро в Киеве не работает, на маршруты вышли автобусы: в КГГА рассказали о работе общественного транспорта : Obozrevatel 19:31
- В Киеве не будет работать метро до конца суток : Фраза.ua 19:28
- Метро в Киеве не будет работать до конца дня - КГГА : Наша Столиця 18:22
- В Киеве метро остановилось до конца дня - КГГА : UA-news.in.ua 17:19
- 16 декабря метро в Киеве не будет работать до конца суток - КГГА : Прямий канал 17:06
- В Киеве метро не будет работать до конца дня : ПрессОрг24 16:43
- Киевское метро пока не может работать из-за дефицита электроэнергии : ПрессОрг24 16:43
- Киевское метро пока не может работать: причина : ПрессОрг24 16:43
- Метро в Киеве сегодня не заработает. В городе обещают пустить дополнительные автобусы, такси подорожало вдвое : Страна.ua 16:01
- В Киеве до конца дня не будет работать метро : Центр журналистских расследований 15:37
- 16 декабря 2022 14:45 Работа метро в Киеве приостановлена: что известно : thePage 15:24
- В Киеве не будет работать метро до конца суток: подробности : СтопКор 15:20
- Метро в Киеве не будет ездить до конца дня - КГГА : Антикор.com.ua 15:14
- Метро в Киеве не будет курсировать до конца дня - КГГА : Vesti.ua 15:14
- Серьезные последствия: в Киеве полностью остановили метро - работать не будет. Как добраться : Стена 15:13
- 16 декабря 2022, 14:27 В Киеве метро не будет работать до конца дня : Українські національні новини 14:43
- Метро в Киеве не будет ездить до конца дня - КГГА : УНИАН 14:43
- Киевское метро сегодня не будет работать для перевозки пассажиров - причина : Слово і Діло 14:41
- В Николаеве и Днепре не работает электротранспорт : RegioNews 14:40
- В Киеве метро остановилось до конца дня - КГГА : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- Поезда в Киевском метрополитене 16 декабря уже не будут ходить. Почему? : Громадське телебачення 14:35
- Метро в Киеве не будет работать до конца дня 16 декабря, - КГГА : Факти 14:34
- Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии : Версии.com 14:30
- Киевское метро 16 декабря не будет работать весь день, - КГГА : Судово-юридична газета 14:21
- Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии : РБК-Україна 14:16
- Киевское метро не работает из-за ограничения мощности в результате ракетных обстрелов - главный инженер КП : ТСН.ua 14:16
- 13:16 16.12.2022 Киевский метрополитен не работает как транспорт из-за ограничения мощности вследствие ракетных обстрелов - главный инженер КП : Интерфакс-Україна 14:15
- 16 декабря 2022, 14:01 Киевское метро пока не может работать из-за дефицита электроэнергии : Українські національні новини 14:13
- В Киевском метрополитене объяснили, почему не возобновили движение после отбоя тревоги : УП: Економічна правда 14:03
- В Днепре отключили питание электротранспорта и метрополитена : ВідкритийTV 14:00
- В Киеве вместо электротранспорта ездят автобусы, до сих пор не работает метро : ПрессОрг24 13:43
- 16 декабря 2022, 13:29 В Киеве вместо электротранспорта ездят автобусы, до сих пор не работает метро : Українські національні новини 13:43
- В Днепре остановлена работа метрополитена : Наше Місто Дніпро 13:23
- В Днепре не работает электротранспорт и метро: подробности : ДнепрCity.net 12:33
- В Днепре не работает электротранспорт и метро: подробности : DnerpNews.info 12:31
- В Днепре остановились электротранспорт и метро: что известно : ТСН.ua 11:31
- В Днепре приостановлена работа почти всего общественного транспорта : UA.News 11:26
- Из-за обесточивания в Днипре не работает метро и наземный электротранспорт : MY.UA 11:08
- Из-за обесточивания в Днипре не работает метро и наземный электротранспорт : Укринформ 11:01
- В Днепре остановились электротранспорт и метро : РБК-Україна 10:31