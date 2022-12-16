Игнат объяснил, почему сейчас невозможно сбивать российские самолеты разведки (76)

Gazeta.ua 2022.12.16 18:46

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что самолеты- разведчики летят очень далеко. Фото: armyinform.com.ua Украина сейчас не может сбивать российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Для этого нет средств поражения, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Gazeta.ua. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У ВСУ скоро появится много видов дронов - СМИ