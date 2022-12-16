16 декабря 2022, 18:43 От 5 минут до часа: из-за ракетных атак опаздывают 28 поездов (41)

- От 30 минут до девяти часов: после массированного удара рф опаздывают 22 поезда : MY.UA 22:38
- Укрзалізниця сообщила о задержке 22 поездов з-за последствий обесточивания : Перший Криворізький 22:02
- От 30 минут до девяти часов: после массированного удара рф опаздывают 22 поезда : Укринформ 22:01
- 21:02 16.12.2022 В Украине опаздывают от графика более чем на 30 минут 22 поезда - Укрзализныця : Интерфакс-Україна 21:30
- От 5 минут до часа: из-за ракетных атак опаздывают 28 поездов : ПрессОрг24 19:43
- В результате ракетного удара оккупантов задерживаются 28 поездов - "Укрзалізниця" : Гордон 19:35
- Из-за ракетного удара задерживаются 17 поездов - УЗ : Днепровский городской портал 19:30
- 16 декабря 2022, 18:43 От 5 минут до часа: из-за ракетных атак опаздывают 28 поездов : Українські національні новини 19:13
- В Украине массово опаздывают поезда, задерживаются на 2-4 часа : UA-Reporter.com 18:42
- Из-за обстрела в Украине задерживаются 28 поездов, среди них 6 - более чем на четыре часа : Громадське телебачення 18:06
- Поезда Укрзализници курсируют с задержкой, в том числе те, которые идут через Кривой Рог : Перший Криворізький 18:02
- "Укрзализныця" объявила о задержке поездов: опубликован график : Апостроф 17:45
- Шесть харьковских поездов задерживаются от двух до пяти часов. Данные на 17:00 : Медиа-группа Объектив 17:39
- В правительстве сообщили о задержке поездов : Gazeta.ua 15:46
- Из-за обесточивания задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровщину : DnerpNews.info 15:31
- Вокзал Днепра работает на генераторах, в дороге задерживаются 20 поездов : Dnepr.Info 15:22
- Из-за массированной ракетной атаки в Украине задерживаются 20 поездов : Depo 14:03
- Из-за массированной ракетной атаки задерживаются 20 поездов, - "Укрзализныця" : DsNews 14:03
- Некоторые более чем на два часа: из-за атаки врага в пути задерживаются 20 поездов : ПрессОрг24 13:43
- На фоне атаки врага в пути задерживаются уже 17 поездов : ПрессОрг24 13:43
- Из-за обесточивания 20 поездов Укрзализныци движутся с задержками : Укринформ 13:31
- Из-за обесточения задерживаются 17 поездов и электрички - УЗ (список) : Finance.UA 13:26
- Массированная ракетная атака по Украине: задерживаются 17 поездов : Наше Місто Дніпро 13:22
- 16 декабря 2022, 12:43 Некоторые более чем на два часа: из-за атаки врага в пути задерживаются 20 поездов : Українські національні новини 13:13
- В "Укрзализныце" сообщили о задержках ряда рейсов: список : MY.UA 13:09
- Поезда в Украине двигаются с задержкой: УЗ обновила графики : РБК-Україна 13:01
- Обесточивание. Из-за ракетных обстрелов задерживаются 20 поездов - список, ориентировочное время прибытия : Новое Время 12:46
- В "Укрзализныце" сообщили о задержках ряда рейсов: список : ТСН.ua 12:46
- Из-за атаки на энергоинфраструктуру Украины 4 харьковских поезда задерживаются : Медиа-группа Объектив 12:39
- В "Укрзализныце" сообщили, сколько задерживается поездов : Lenta.ua 12:37
- Из-за российских обстрелов в Украине задерживаются 17 поездов - "Укрзализныця" : Громадське телебачення 12:35
- От часа и более: Укрзализныця обнародовала перечень рейсов с задержками движения поездов : Апостроф 12:15
- Из-за российских ракетных ударов 17 поездов "Укрзализныци" задерживаются более чем на 30 минут : Антикор.com.ua 12:14
- Из-за обесточивания задерживаются 17 поездов и электрички - УЗ : УП: Економічна правда 12:04
- Укрзалізниця сообщила о задержке 17 поездов: один из них следует через Кривой Рог : Перший Криворізький 12:02
- Из-за ракетных ударов 17 поездов следуют с задержками - УЗ : ОстроВ 12:01
- В Украине из-за ракетной атаки РФ обесточены участки железной дороги, ряд поездов идет с опозданием. Список : Страна.ua 11:46
- 16 декабря 2022, 11:18 На фоне атаки врага в пути задерживаются уже 17 поездов : Українські національні новини 11:43
- Из-за российских ракетных ударов 17 поездов "Укрзализныци" задерживаются более чем на 30 минут : УНИАН 11:43
- Опубликован список поездов, которые следуют с задержками - фото : Український Бізнес Ресурс 11:42