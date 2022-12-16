16 декабря 2022, 18:43 От 5 минут до часа: из-за ракетных атак опаздывают 28 поездов (41)

Українські національні новини 2022.12.16 19:13

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за ракетных атак рф и повреждения энергетической инфраструктуры в Укрзализныце сообщили о задержке 28 поездов, передает УНН. Цитата "По причине повреждения энергетической инфраструктуры сейчас с задержкой более 1 часа курсирует 16 поездов, от 30 до 60 минут - 2 поезда и с задержкой 5-30 минут - 10 поездов.