Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения (22)

- 16 декабря 2022, 21:38 Не нужно угрожать: в США жестко осекли заявления России о несогласии с поставками в Украину ЗРК Patriot : Диалог.ua 22:03
- Парламент Болгарии окончательно одобрил предоставление Украине военной помощи : Громадське телебачення 20:35
- Поставки техники и боеприпасов: Болгария одобрила соглашение с Украиной : Флот2017 20:27
- В Болгарии утвердили соглашение о военной помощи Украине : MY.UA 20:09
- В Болгарии утвердили соглашение о военной помощи Украине : Політична Думка 20:03
- Парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение о предоставлении оружия Украине : УНИАН 19:43
- Парламент Болгарии одобрил поставку оружия Украине : DsNews 19:33
- Болгарский парламент окончательно утвердил соглашение о поставках Украине вооружения : Front News International 19:29
- Парламент Болгарии одобрил поставку Украине оружия, но не раскрывает какого : РБК-Україна 19:16
- 18:11 16.12.2022 Болгарский парламент окончательно утвердил соглашение о поставках Украине вооружения и боеприпасов : Интерфакс-Україна 18:45
- Парламент Болгарии одобрил соглашение о поставках оружия Украине : Головне в Україні 18:35
- Парламент Болгарии утвердил соглашение о поставках вооружения Украине : Еспресо TV 18:34
- Парламент Болгарии окончательно одобрил соглашение о поставках оружия Украине : УП Європейська правда 18:34
- Парламент Болгарии окончательно одобрил соглашение о поставках оружия Украине : 24 канал 18:30
- Парламент Болгарии впервые одобрил передачу Украине военной помощи : Антикор.com.ua 18:14
- Парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения : Слово і Діло 18:11
- 16.12.22 17:36 Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения : Цензор.Нет 18:02
- Болгария впервые одобрила военную помощь Украине : Новини Live 17:57
- Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения : Новое Время 17:46
- Парламент Болгарии впервые одобрил передачу Украине военной помощи : Obozrevatel 17:31
- Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения : Укринформ 16:16