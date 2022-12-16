Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения (22)

Укринформ 2022.12.16 16:16

16.12.2022 16:07 Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за принятие во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. Как передает Укринформ, об этом сообщает The Sofia Globe. "За" проголосовали 166 депутатов, "против" - 48. Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.