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Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения (22)

Укринформ 2022.12.16 16:16
16.12.2022 16:07 Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за принятие во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. Как передает Укринформ, об этом сообщает The Sofia Globe. "За" проголосовали 166 депутатов, "против" - 48. Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.
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