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Фокус: Украина

В Украину из США поступил первый груз аварийно-ремонтного оборудования - Бринк (26)

ТСН.ua 2022.12.16 16:46
Ирина Лабьяк 16:35, 16.12.22 Бринк убеждена, что Украина победит. Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что в Украину уже поступил первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры. Об этом дипломат написала в Сети. В частности, Бринк поблагодарила за работу украинскую ПВО во время очередной массированной ракетной атаки со стороны России утром 16 декабря.
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