В Украину из США поступил первый груз аварийно-ремонтного оборудования - Бринк (26)

- В Украину пришел первый груз оборудования для ремонта энергетики из США : Fin.org.ua 19:34
- Из США в Украину прибыл первый пакет аварийно-ремонтного оборудования : Odessa Online 18:59
- В Украину пришел первый груз оборудования для ремонта энергетики из США : Укрудпром 18:43
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- США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования : РИА Мелитополь 16:40
- Декабрь, 16 в 16:13 В Украину прибыл первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США - посол : ICTV Факти 16:35
- В Украину пришел первый груз оборудования для ремонта энергетики из США - посол : УП Європейська правда 16:34
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- 16 декабря 2022, 15:25 Украина получила от США первую партию аварийно-ремонтного оборудования : Українські національні новини 15:43
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- США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования : ОстроВ 15:00
- Украина получила первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США : Еспресо TV 14:34
- США доставили в Украину первую партию аварийно-ремонтного оборудования - посол : Новое Время 13:46
- США передали Украине первый груз аварийно-ремонтного оборудования : РБК-Україна 13:31
- Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования прибыл в Украину - посол США : Версии.com 13:30
- Первый груз ремонтного оборудования из США прибыл в Украину - посол : MY.UA 13:08
- Украина получила от США первый груз аварийно-ремонтного оборудования : Укринформ 12:46
- 11:41 16.12.2022 Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования прибыл в Украину - посол США : Интерфакс-Україна 12:00