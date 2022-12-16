Опубликован перечень ТРЦ и других заведений в Киеве, которые будут работать в блэкаут (39)

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- Транспорт, вода, аптеки, банки: Кличко подробно объяснил, как будет жить Киев в случае длительного блэкаута : Новини Live 13:57
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