Опубликован перечень ТРЦ и других заведений в Киеве, которые будут работать в блэкаут (39)

Ukraine open for business 2022.12.16 17:19

16 декабря , 2022 Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал перечень торговых сетей, торгово- развлекательных центров, аптек и других заведений, которые смогут работать во время длительных отключений электроэнергии. Как уточнил мэр в Телеграм-канале, графики работы во время отключений могут быть сокращены. Торговые сети: https://tinyurl.com/2wundzdr ТРЦ: https://tinyurl.com/w22r77e5 Коммунальные рынки: https://tinyurl.com/fd95bf6b