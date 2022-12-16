"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации (41)

- "Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : Одесский Наблюдатель 22:52
- "Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : Odessa Online 21:59
- Укрэнерго отменила чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : Lenta.ua 21:37
- Энегретики объявили чрезвычайную ситуацию в Украине : Вісті-UA.net 21:31
- Чрезвычайная ситуация в энергосистеме отменена : Bigmir)net Новини 21:08
- 16 декабря 2022 20:46 "Укрэнерго" сообщило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : Dynamomania.com 21:04
- В Укрэнерго отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : Kosatka.Media 20:42
- Чрезвычайная ситуация в энергосистеме Украины отменили : Fin.org.ua 20:34
- "Укрэнерго" отминило ЧС в энергетике Украины : ДнепрCity.net 20:33
- 16.12.22 20:20 "Укрэнерго" сообщило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : Цензор.Нет 20:32
- "Укрэнерго" отминило ЧС в энергетике Украины : FinOboz 20:27
- Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : UA.News 20:26
- "Укрэнерго" отминило ЧС в энергетике Украины : РБК-Україна 20:16
- Чрезвычайная ситуация в энергосистеме Украины отменили : Укрудпром 20:13
- В "Укрэнерго" отменили действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины : УНИАН 20:13
- В "Укрэнерго" отменили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны : Новости N 20:08
- Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме : 24 канал 20:00
- "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию: потеряно 50% потребления энергосистемы : Odessa.net.ua 19:02
- Для участников рынка электроэнергии введен режим чрезвычайной ситуации - "Укрэнерго" : СЛОВО Одесса 17:03
- "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации : NewsRoom.kh.ua 16:54
- В "Укрэнерго" заявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме : RegioNews 15:40
- 16.12.22 15:22 Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию из-за российских обстрелов : Цензор.Нет 15:32
- Ракетный удар привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы - "Укрэнерго" : Версии.com 15:30
- В "Укрэнерго" объявили чрезвычайную ситуацию : Одесский Наблюдатель 14:52
- В Украине объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике : Lenta.ua 14:37
- "Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации : World News 14:35
- Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии - "Укрэнерго" : УП: Економічна правда 14:33
- Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы, или блэкауту - "Укрэнерго" : FinOboz 14:27
- В "Укрэнерго" объявили чрезвычайную ситуацию : Odessa Online 13:59
- 16.12.2022 13:56 Ракетный удар РФ "положил" половину украинской объединенной энергосистемы : Одессит.ua 13:59
- Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго заявляет о системной аварии из-за ударов РФ : Новое Время 13:46
- Потеря более 50% потребления: "Укрэнерго" объявило режим чрезвычайной ситуации : Апостроф 13:45
- В энергосистеме Украины объявлена чрезвычайная ситуация : УНИАН 13:43
- Режим системной аварии: ракетная атака повлекла за собой потерю более 50% потребления энергосистемы - Укрэнерго : ПрессОрг24 13:43
- Чрезвычайная ситуация. Укрэнерго потеряло более 50% потребления энергосистемы : Медиа-группа Объектив 13:39
- Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы - "Укрэнерго" : Новини Донбасу 13:38
- "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию : Новости N 13:38
- 16 декабря 2022 13:15 Объявлена чрезвычайная ситуация. "Укрэнерго" заявляет о системной аварии из-за ударов : Dynamomania.com 13:33
- 12:52 16.12.2022 Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы, или блэкауту - "Укрэнерго" : Интерфакс-Україна 13:30
- Из-за ракетных ударов РФ "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Украины : УНИАН 13:13