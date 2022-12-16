"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации (41)

World News 2022.12.16 14:35

16.12.2022 Ракетные обстрелы Украины (архивное фото) Ukraine Now В результате террористических обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергетической системы. Об этом сообщили в Укрэнерго 16 декабря. "В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в сообщении.