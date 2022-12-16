Массированный ракетный удар РФ и девятый пакет санкций ЕС - главное из обращения Зеленского (20)

Online.ua 2022.12.16 21:00

16 декабря, 20:51 16 декабря глава государства Владимир Зеленский рассказал подробности нового массированного ракетного удара РФ по Украине и поприветствовал девятый пакет санкций ЕС против России. Источник: Фейсбук-страница Владимира Зеленского Массированный ракетный удар РФ 16 декабря Президент Украины поблагодарил наших бойцов Воздушных сил, наших зенитчиков, разведчиков и всех, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо.