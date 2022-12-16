В результате удара по Киевщине пострадали четверо человек - ОВА (8)

2022.12.17 (8)2022.12.16 (44) →
- В Киевской ОВА рассказали, где самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии : MY.UA 09:38
- В Киевской ОВА рассказали, где самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии : Известия в Украине 09:37
- На восстановление уйдет больше времени: что происходит с энергетикой после нового обстрела РФ : Вісті-UA.net 09:31
- США предоставят оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины - Ермак : Новое Время 03:16
- Ракетная атака России 16 декабря - 4 человека пострадали в Киевской области : Наша Столиця 00:22
- Ракетный обстрел Украины: на восстановление энергосистемы понадобиться больше времени - Укрэнерго : Антикор.com.ua 00:14
- В Киевской области из-за ракетных обстрелов 16 декабря пострадали : Антикор.com.ua 00:13
- Названо количество пострадавших от российского обстрела на Киевщине : Слово і Діло 00:11