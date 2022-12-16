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В результате удара по Киевщине пострадали четверо человек - ОВА

В результате удара по Киевщине пострадали четверо человек - ОВА (8)

MY.UA 2022.12.16 22:08
16 декабря, 19:48 Четверо человек пострадали в Киевской области в результате российских ракетных ударов в четверг, 16 декабря, утром, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Трое пострадавших после осмотра врачей уже дома, один человек остается в больнице, его состояние стабильное. "В Киевской области после массированного ракетного обстрела продолжается возобновление электроэнергии. Ситуация постепенно выравнивается.
ОБСТРЕЛ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, СИТУАЦИЯ, АТАКА, УКРАИНА, Кулеба, Россия, Украина, Киев
2022.12.17 (8)

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