Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики (44)

Одесская жизнь 2022.12.17 17:58

2022-12-17 Со следующей недели компания "ДТЭК Одесские электросети" вводит новый график стабилизационных отключений света в Одессе и области - на этот раз с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Об этом информирует сегодня, 17 декабря, пресс-служба ДТЭК. Как сообщается, обновленный график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия, а когда