Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики (44)

2022.12.17 (44)2022.12.16 (20) →
- В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили - Энергоатом : Укринформ 20:46
- Уже с понедельника: ДТЭК вводит новые графики отключения света : Стена 20:42
- Со следующей недели в Одессе будут действовать новые графики отключений: что изменится : 24 канал 19:30
- В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после российских ракетных ударов : Слово і Діло 19:11
- Одесса возвращается к стабилизационным отключениям света : Odessa.net.ua 19:02
- В Одессе со следующей недели начнут действовать новые графики отключений света : Укринформ 19:01
- Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики : Одесская жизнь 17:58
- В Одессе вскоре начнут действовать новые графики отключений света : Одесский Наблюдатель 17:52
- Декабрь, 17 в 17:23 В Одессе вернут график отключения света: в ДТЭК сказали когда : ICTV Факти 17:35
- ДТЭК вводит в Одессе новые графики отключений света: что изменится : Фокус 17:34
- В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после ракетного удара рф : Укринформ 17:16
- В Одессе свет будут выключать по графикам: в ДТЭК сообщили сроки и детали : Прямий канал 17:06
- В Одессе вслед за Киевом введут новый график отключений электричества : Громадське телебачення 17:05
- В ДТЭК объяснили, когда Одесса сможет вернуться к стабилизационным графикам : Новини Live 16:57
- Свет возвращается: хорошие новости для украинцев от "Укрэнерго" : Стена 16:42
- "Укрэнерго" сообщило о ситуации со светом: дефицит и проблемы из-за непогоды : Главком 16:35
- Со следующей недели в Одессе будут новые графики отключения света : Odessit.in.ua 16:31
- Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений - ДТЭК : FinOboz 16:27
- Со следующей недели в Одессе будут действовать новые графики отключений света : Страна.ua 16:16
- В Одессе готовятся вернуться к графику отключения света : MY.UA 16:08
- Со следующей недели в Одессе будут новые графики отключения света : Одесская Правда 16:05
- 15:42 17.12.2022 Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений - ДТЭК : Интерфакс-Україна 16:00
- В Одессе вскоре начнут действовать новые графики отключений света : Odessa Online 15:59
- Со следующей недели в Одессе будут новые графики отключения света : Одесса Медиа 15:59
- В Одессе готовятся вернуться к графику отключения света : ТСН.ua 15:47
- Одесса вернется к графикам отключения света: в ДТЭК назвали сроки : РБК-Україна 15:16
- Ремонт усложняет погода - в ОВА рассказала о ситуации с электроэнергией в Киевской области : ТСН.ua 14:16
- В "Укрэнерго" сообщили о состоянии энергосистемы после массированного ракетного удара РФ : Прямий канал 14:06
- В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике после обстрелов : Lenta.ua 13:37
- В Запорожье 17 декабря действуют экстренные отключения света : Vesti.ua 13:13
- В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы Украины после 9 ракетного удара россиян : УП: Економічна правда 13:03
- 17.12.2022 12:08 Украинская энергосистема восстанавливается после ракетного удара: АЭС выводят на запланированные мощности : Одессит.ua 12:59
- Графики отключений света во Львове и области 17 декабря : Vesti.ua 12:43
- Экстренные отключения света вводят в Запорожье : Inform.zp.ua 12:34
- "Дефицит значительный": в "Укрэнерго" рассказали, как восстанавливают энергосистему после ракетной атаки : ТСН.ua 12:31
- Декабрь, 17 в 12:04 Дефицит электроэнергии до сих пор значительный, состояние сетей осложняет погода - Укрнерго : ICTV Факти 12:06
- В Киеве и четырех областях продолжаются экстренные отключения света - ДТЭК : Новое Время 11:46
- В Киеве и ряде областей применяют экстренные отключения света : Слово і Діло 11:41
- Не по графику: в Запорожье объявлены экстренные отключения света : РИА Мелитополь 11:40
- Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после очередного ракетного удара рф, дефицит электроэнергии все еще значительный : Преступности.нет 11:39
- Кличко сообщил о ситуации с электроснабжением в Киеве после обстрела : Хвиля 11:35
- Энергосистема продолжает восстанавливаться после массированного ракетного удара РФ, - Укрэнерго : Еспресо TV 11:34
- Энергосистема Украины приходит в себя после массированной атаки: где будут выключать свет 17 декабря : 24 канал 11:00
- В Киеве и ряде областей продолжаются экстренные отключения света : РБК-Україна 10:16