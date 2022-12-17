Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики

Отключения света в Одессе: ДТЭК вводит новые графики (44)

Одесская жизнь 2022.12.17 17:58
2022-12-17 Со следующей недели компания "ДТЭК Одесские электросети" вводит новый график стабилизационных отключений света в Одессе и области - на этот раз с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Об этом информирует сегодня, 17 декабря, пресс-служба ДТЭК. Как сообщается, обновленный график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия, а когда
ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОБСТРЕЛ, ОТКЛЮЧЕНИЕ, СВЕТ, ГРАФИК, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, Украина, Россия, Одесса, Киев, Запорожье
2022.12.17 (44)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022