17 декабря 2022 08:07 ISW: Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси (23)

Dynamomania.com 2022.12.17 08:33

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента России Владимира Путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления России с территории РБ. Источник: ISW Детали: Российские войска провели свою девятую широкомасштабную ракетную кампанию против критически важной украинской энергетической инфраструктуры