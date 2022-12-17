Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

17 декабря 2022 08:07 ISW: Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси

17 декабря 2022 08:07 ISW: Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси (23)

Dynamomania.com 2022.12.17 08:33
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит президента России Владимира Путина в Минск является поводом надавить на белорусского диктатора Александра Лукашенко и усилить информационную операцию относительно возможного наступления России с территории РБ. Источник: ISW Детали: Российские войска провели свою девятую широкомасштабную ракетную кампанию против критически важной украинской энергетической инфраструктуры
ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, БЕЛАРУСЬ, МИНСК, НАСТУПЛЕНИЕ, ДИКТАТОР, Лукашенко, Путин, Россия, Минск, Украина, Беларусь, Киев, Донецк, Москва
2022.12.17 (23)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022