17 декабря 2022 08:07 ISW: Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси (23)

2022.12.17 (23)2022.12.16 (6) →
- Путин едет в Минск давить на Лукашенко - ISW : Главред 11:05
- Путин едет в Лукашенко в Беларусь: детали поездки : СтопКор 10:20
- "Информационная операция, чтоб сломить волю". Институт исследования войны сделал прогноз, зачем Путин едет в понедельник к Лукашенко : Комета-Кропивницкий 10:17
- 09:55 17.12.2022 Вторжение РФ в Украину из Беларуси маловероятное, но возможное - ISW : Интерфакс-Україна 10:15
- путин будет давить на лукашенко, чтобы беларусь вступила в войну - ISW : Укринформ 09:46
- Собирается оказать давление на лукашенко: стали известны цели визита путина в беларусь : Факти 09:34
- 17.12.22 09:12 Путин во время визита в Минск будет давить на Лукашенко и создавать условия для нового наступления на Украину, - ISW : Цензор.Нет 09:32
- 17 декабря 2022 08:07 ISW: Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси : Dynamomania.com 08:33
- Аналитики ISW объяснили, зачем путин собрался в Беларусь : Новини Live 07:57
- Путин поедет давить на Лукашенко и пугать украинцев возможным наступлением со стороны Беларуси - ISW : Новое Время 07:46
- Визит путина в беларусь: аналитики ISW назвали основную цель : ПрессОрг24 07:43
- Путин хочет надавить на Лукашенко и усилить страх наступления России на Украину из Беларуси - ISW : Слово і Діло 07:41
- Путин поедет в Минск давить на Лукашенко и создавать условия для нового наступления на Украину - ISW : Obozrevatel 07:16
- Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления из Беларуси, - ISW : Новости N 07:08
- Путин поедет в Минск, чтобы лично нажать Лукашенко: чего захочет и что получит - анализ ISW : 24 канал 07:00
- Путин собирается к Лукашенко: в ISW объяснили причину : Gazeta.ua 06:47
- В ISW объяснили, для чего Путин поедет в Беларусь : УНИАН 06:43
- В ISW рассказали, с какой возможной целью путин едет в беларусь : OstanniPodii.com 06:00
- 17 декабря 2022, 05:16 Визит путина в беларусь: аналитики ISW назвали основную цель : Українські національні новини 05:43
- Аналитики ISW назвали цель визита Путина в Беларусь : РБК-Україна 04:16
- Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси - ISW : Українська правда 04:09
- Лукашенко высказал претензию Москве и попросил "единственное" у Путина (видео) : Главком 01:35