Виталий Кличко заявил о возобновлении работы киевского метро (35)

2022.12.17 (35)2022.12.16 (101) →
- В Киеве всем жителям вернули водоснабжение : ПрессОрг24 10:42
- В Киеве после массированной атаки возобновило работу метро : 24 канал 10:30
- Виталий Кличко заявил о возобновлении работы киевского метро : Спорт.ua 10:19
- В Киеве заработало метро и полностью возобновилась подача воды, тепло и свет есть частично : Український Бізнес Ресурс 10:12
- В Киеве восстановлено водоснабжение, но треть столицы еще без света - Кличко : Гордон 10:05
- В Киеве восстановили водоснабжение, полгорода уже и с теплом - Кличко : ОстроВ 10:00
- Какая ситуация с электричеством, водой и теплом в Киеве - Кличко рассказал : Gazeta.ua 09:46
- В Киеве заработало метро и всем вернули воду - Кличко : Vesti.ua 09:43
- В Харькове утром остановили и снова запустили метро. По данным ОВА, вся область уже со светом : Гордон 09:35
- 17.12.22 09:14 Водоснабжение вернули всем жителям Киева, половина горожан уже с теплом, со светом - 2/3 киевлян, - Кличко : Цензор.Нет 09:32
- В Киеве возобновили водоснабжение: со светом уже 2/3 жителей : Антикор.com.ua 09:14
- Всем киевлянам вернули водоснабжение, половина жителей столицы уже с теплом - Кличко : Громадське телебачення 09:05
- 17 декабря 2022 08:51 Кличко заявил о возобновлении работы киевского метро : Dynamomania.com 09:04
- Вода уже вернулась в Киев: власти рассказали о ситуации со светом, теплом и метро в столице : Факти 09:04
- 17.12.22 08:48 Киевское метро возобновило работу (обновлено) : Цензор.Нет 09:02
- Как работает метро в Украине 17 декабря: что нужно знать пассажирам : РБК-Україна 09:01
- Метрополитен Киева возобновил свою работу - Кличко : ОстроВ 09:00
- 08:00 17.12.2022 В Киеве полностью восстановили водоснабжение потребителей - Кличко : Интерфакс-Україна 08:45
- Сколько киевлян уже с теплом и светом: Кличко рассказал о ситуации в столице после атаки : Слово і Діло 08:41
- 17 декабря 2022, 8:23 Метро заработало, половина киевлян уже с теплом: какая сейчас ситуация в столице : Мiнфiн 08:37
- Киевский метрополитен возобновил работу - горадминистрация : Гордон 08:35
- В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас : РБК-Україна 08:31
- В Киеве полностью восстановили водоснабжение потребителей - Кличко : FinOboz 08:27
- 17 декабря 2022, 08:04 В Киеве всем жителям вернули водоснабжение : Українські національні новини 08:13
- 17.12.2022, 07:12 Киев запустил метро после пятничного обстрела - Кличко : АСН.in.ua 08:10
- Декабрь, 17 в 7:39 В Киеве метро возобновляет работу - Кличко : ICTV Факти 08:05
- Метро Киева снова возобновило свою работу : ТСН.ua 08:01
- Киевский метрополитен возобновил работу : OstanniPodii.com 08:00
- 07:28 17.12.2022 Киевский метрополитен возобновляет работу в субботу утром - Кличко : Интерфакс-Україна 07:45
- 17 декабря 2022, 07:26 Киевское метро возобновляет работу : Українські національні новини 07:43
- Киевское метро возобновляет работу : ПрессОрг24 07:43
- Какая ситуация в Киеве после массированной атаки России - заявление Кличко : Главком 05:35
- Кличко рассказал, когда в Киеве появится вода : УНИАН 00:43
- Сколько людей без света и как будет работать транспорт: Кличко рассказал о ситуации в Киеве после ракетной атаки россиян : Новини Live 23:57