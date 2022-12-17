Виталий Кличко заявил о возобновлении работы киевского метро (35)

Спорт.ua 2022.12.17 10:19

Киевский метрополитен будет работать не только как укрытие 17 декабря 2022, 09:25 "Вечный" чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, что столичный метрополитен возобновит работу утром в субботу, 17 декабря. "Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро", - сообщил Кличко. Отметим, что ранее сообщалось о том, что метро продолжит работать только