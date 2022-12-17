Кличко показал, как в Киеве устанавливают главную елку страны (26)

УНИАН 2022.12.17 14:13

Марина Григоренко, Надя Пришляк 13:44, 17.12.22 В этом году главная елка страны будет искусственная, ее украсят энергосберегающими гирляндами и шариками в цветах украинского флага. Главная елка Украины на Софийской площади / фото vitaliy_klitschko На Софийской площади в центре Киева уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в этом году главная елка страны будет