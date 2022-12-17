17.12.22 08:32 Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА (50)

Цензор.Нет 2022.12.17 09:02

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге увеличилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал. "Тело погибшего ребенка поздно ночью обнаружили спасатели под завалами второго этажа", - говорится в сообщении. Позже эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. "Такое трудно постигать, о таком трудно писать...