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Фокус: Украина

17.12.22 08:32 Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА

17.12.22 08:32 Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА (50)

Цензор.Нет 2022.12.17 09:02
Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Кривом Роге увеличилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал. "Тело погибшего ребенка поздно ночью обнаружили спасатели под завалами второго этажа", - говорится в сообщении. Позже эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. "Такое трудно постигать, о таком трудно писать...
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2022.12.17 (50)

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