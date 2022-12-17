17.12.22 08:32 Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА (50)

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- Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело полуторагодовалого мальчика - ОВА : Прямий канал 11:06
- Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге, в который попала российская ракета, извлекли тело полуторагодовалого мальчика : Перший Міський Криворізький 11:00
- В Харьковской области возобновили энергоснабжение : Vesti.ua 10:43
- В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 1,5-летнего мальчика : ПрессОрг24 10:42
- В Кривом Роге из-под завалов извлекли тело 1,5-летнего малыша. Это четвертый погибший : Позиция 10:41
- Из-под завалов дома в Кривом Роге достали тело ребенка - ОВА : Bigmir)net Новини 10:38
- 10:11 / 17.12.2022 Под завалами дома в Кривом Роге обнаружили тело маленького ребенка : Багнет 10:31
- В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов дома тело 1,5-летнего ребенка : Днепровский городской портал 10:30
- Никогда не простим: в Кривом Роге российская ракета унесла жизнь 1,5-летнего мальчика : Наше Місто Дніпро 10:21
- Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика : Dnepr.Info 10:21
- В Кривом Роге из-под завалов дома достали тело 1,5-годовалого мальчика : Vesti.ua 10:13
- 2022.12.17 Под завалами многоэтажки в г. Крывый Риг нашли тело 1,5-летнего мальчика : RUpor.info 10:13
- Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело 1,5-годовалого ребенка : Перший Криворізький 10:02
- В Кривом Роге под завалами нашли тело полуторагодовалого мальчика - ОВА : Online.ua 10:00
- В Кривом Роге из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тело 1,5-годовалого мальчика : Odessa Online 09:59
- Российский удар по дому в Кривом Роге - нашли тело погибшего ребенка : Gazeta.ua 09:46
- Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малыша : Главред 09:35
- В Кривом Роге из-под завалов достали тело полуторагодовалого мальчика : Инфорпост 09:34
- В Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело маленького ребенка : UA.News 09:26
- В Кривом Роге после ракетного удара под завалами нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА : СтопКор 09:20
- Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело 1,5-летнего мальчика, его родители погибли тоже : ТСН.ua 09:16
- РФ убила целую семью: Под завалами дома в Кривом Роге нашли тело малыша : Антикор.com.ua 09:14
- В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов тело мальчика : Новини Донбасу 09:08
- В Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело 1,5-летнего ребенка : Новости N 09:08
- Враг нанес удары по Днепропетровщине: есть убитые и раненые, разрушены дома и линии электропередач : Факти 09:04
- 17 декабря 2022, 09:00 Ракета РФ убила семью в Кривом Роге: под завалами дома нашли тело малыша : Диалог.ua 09:03
- 17.12.22 08:32 Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА : Цензор.Нет 09:02
- Из-под завалов в Кривом Роге достали тело полуторагодовалого ребенка : OstanniPodii.com 09:00
- В Кривом Роге под завалами нашли тело младенца: фото и все данные о жертвах удара россиян : Апостроф 09:00
- В Кривом Роге под завалами дома нашли тело 1,5-летнего мальчика: сколько еще погибших после ракетной атаки : Новини Live 08:57
- В Кривом Роге возросло число жертв: из-под завалов дома достали тело 1,5-летнего мальчика : Слово і Діло 08:41
- В Кривом Роге резко возросло число жертв ракетной атаки врага : Lenta.ua 08:37
- Удар России по жилому дому в Кривом Роге. Убиты четыре человека, среди них ребенок 1,5 лет : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- После удара РФ по Кривому Рогу под землей было заблокировано более 3 тыс. шахтеров : Еспресо TV 08:34
- 17 декабря, 08:24 Из-под завалов дома в Кривом Роге спасатели достали тело 1,5-летнего мальчика : Dumskaya.net 08:33
- В Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома достали тело 1,5-летнего ребенка : РБК-Україна 08:31
- В Кривом Роге уже четверо погибших после удара по жилому дому. Из-под завалов достали тело ребенка : Страна.ua 08:31
- В Кривом Роге под завалами дома нашли тело ребенка : Укринформ 08:16
- Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге: под завалами нашли тело мальчика, всего погибли четыре человека : Новое Время 08:16
- 07:51 17.12.2022 Количество погибших от ракетного удара в Кривом Роге возросло до 4, из-под завалов достали тело 1,5 летнего мальчика - глава ОВА : Интерфакс-Україна 08:15
- 17 декабря 2022, 07:51 В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 1,5-летнего мальчика : Українські національні новини 08:13
- В Кривом Роге спасатели из-под завалов достали тело полуторагодовалого ребенка - ОВА : Українська правда 08:09
- Число жертв удара по Кривому Рогу увеличилось. Под завалами нашли тело полуторагодовалого мальчика : Гордон 08:05
- Декабрь, 17 в 7:51 Ракетный удар по Кривому Рогу унес четыре жизни: нашли тело маленького ребенка : ICTV Факти 08:05
- Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами нашли тело их ребенка : 24 канал 08:00