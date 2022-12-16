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Игнат объяснил, почему сейчас невозможно сбивать российские самолеты разведки

Игнат объяснил, почему сейчас невозможно сбивать российские самолеты разведки (8)

Gazeta.ua 2022.12.16 18:46
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что самолеты- разведчики летят очень далеко. Фото: armyinform.com.ua Украина сейчас не может сбивать российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Для этого нет средств поражения, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Gazeta.ua. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У ВСУ скоро появится много видов дронов - СМИ
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2022.12.17 (8)

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