Игнат объяснил, почему сейчас невозможно сбивать российские самолеты разведки (8)

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- 17.12.2022 10:02 Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами : Одессит.ua 10:59
- 09:04 / 17.12.2022 Украинские силы сбили 60 из 76 российских ракет, - Залужный : Багнет 09:31
- 17 декабря, 08:34 Над Одесской областью силы ПВО сбили две вражеские ракеты : Dumskaya.net 09:03
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