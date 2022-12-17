В первые дни вторжения путин приказал кадырову убить Зеленского - WSJ (23)

ПрессОрг24 2022.12.17 16:43

17 Дек, 14:59 В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину диктатор владимир путин приказал главе чеченской республики рамзану кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ, передает УНН. Детали "В начале войны на Украине президент владимир путин приказал чеченскому