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В первые дни вторжения путин приказал кадырову убить Зеленского - WSJ

В первые дни вторжения путин приказал кадырову убить Зеленского - WSJ (23)

ПрессОрг24 2022.12.17 16:43
17 Дек, 14:59 В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину диктатор владимир путин приказал главе чеченской республики рамзану кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ, передает УНН. Детали "В начале войны на Украине президент владимир путин приказал чеченскому
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2022.12.17 (23)

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