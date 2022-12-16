Десять дней боролись за жизнь: умерли двое полицейских, подорвавшихся на вражеских минах (26)

MY.UA 2022.12.16 20:38

16 декабря, 18:25 В больнице после десяти дней борьбы за жизнь скончались двое черкасских полицейских, подорвавшихся на минах на Херсонщине: Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит. Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Черкасской области, передает Укринформ. "Десять дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода No1 роты No2 батальона полиции особого назначения