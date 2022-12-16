Десять дней боролись за жизнь: умерли двое полицейских, подорвавшихся на вражеских минах (26)

2022.12.17 (26)2022.12.16 (3) →
- В больнице скончались двое полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области 10 дней назад : Новое Время 09:46
- Подрыв полицейских на минах в Херсоне: число погибших возросло : Факти 09:34
- В больнице скончались двое полицейских, которые подорвались на мине на Херсонщине : Антикор.com.ua 09:14
- Умерли двое правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области : Новости N 08:08
- В больнице скончались двое полицейских, взорвавшихся на мини : Новини Live 07:57
- Подрыв полицейских на минах в Херсоне: число жертв возросло : Vesti.ua 07:43
- Умерли еще двое полицейских, взорвавшихся на Херсонщине на вражеских минах : Gazeta.ua 06:47
- Умерли двое правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области : Bigmir)net Новини 05:08
- Умерли двое правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области : MY.UA 04:38
- Двое черкасских полицейских скончались спустя десять дней после подрыва в Херсонской области : Типичный Херсон 04:21
- Взрыв автомобиля полиции на Херсонщине: в больнице скончались 2 правоохранителя : 24 канал 02:30
- В больнице скончались еще два черкасских полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области : Гордон 02:05
- 00:59 17.12.2022 В больнице скончались двое правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области - Нацполиция : Интерфакс-Україна 02:00
- Скончались еще двое полицейских, подорвавшихся в Херсонской области на российских минах : Одесский Наблюдатель 01:52
- Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области : ПрессОрг24 01:43
- В больнице скончались двое полицейских, которые подорвались на мине на Херсонщине : УНИАН 01:43
- В больнице скончались двое правоохранителей, подорвавшихся на минах в Херсонской области - Нацполиция : FinOboz 01:27
- 17 декабря 2022, 00:52 Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на вражеских минах в Херсонской области : Українські національні новини 01:13
- На Херсонщине умерли еще двое полицейских, взорвавшихся на мини : Слово і Діло 01:11
- Скончались еще двое полицейских, подорвавшихся в Херсонской области на российских минах : Odessa Online 00:59
- Жертвами минной ловушки в Херсонской области стали еще двое полицейских : ТСН.ua 00:47
- Двое черкасских полицейских скончались спустя десять дней после подрыва в Херсонской области : MY.UA 00:38
- Умерли еще двое полицейских из Черкасской области, которые получили ранения, взорвавшись на минах в Херсонской области. Фото : Obozrevatel 00:31
- Двое умерли в больнице. Число погибших полицейских после подрыва на мине в Херсонской области выросло до шести : Страна.ua 00:31
- Жертв стало 6: В больнице скончались еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине : DsNews 00:03