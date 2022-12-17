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Фокус: Украина

В Британии обеспокоены запросом Сунака анализа хода войны в Украине

В Британии обеспокоены запросом Сунака анализа хода войны в Украине (9)

ТСН.ua 2022.12.17 01:46
01:32, 17.12.22 Чиновники опасаются, что он хочет занять очень осторожную позицию Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у правительства провести анализ хода войны в Украине. Об этом сообщает BBC. В правительственных кругах обеспокоены тем, что премьер страны запросил анализ войны в Украине, поскольку военное командование указывает, что ближайшие месяцы могут быть решающими с точки зрения поставки оружия.
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2022.12.17 (9)

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