В Британии обеспокоены запросом Сунака анализа хода войны в Украине (9)

2022.12.17 (9)2022.12.16 (9) →
- Сунак поручил оценить ход войны в Украине. Это повлияет на поставки оружия, - BBC : РИА Мелитополь 09:10
- Премьер-министр Великобритании приказал провести аудит хода войны в Украине - ВВС : ПрессОрг24 07:43
- Премьер Британии поручил оценить ход войны в Украине: чему это может помешать : Апостроф 07:30
- 17 декабря 2022, 03:25 Премьер-министр Великобритании приказал провести аудит хода войны в Украине - ВВС : Українські національні новини 03:43
- Сунак поручил оценить ход войны в Украине: это может повлиять на поставки оружия : Слово і Діло 02:11
- В Британии обеспокоены запросом Сунака анализа хода войны в Украине : ТСН.ua 01:46
- Британские чиновники обеспокоены запросом Сунака по поводу аудита войны в Украине: может повлиять на поставку оружия - ВВС : Obozrevatel 00:46
- "Слишком осторожная позиция". Сунак поручил оценить ход войны в Украине - BBC : Новое Время 00:46
- Правительство Британии опасается замедления поддержки Украины из-за решения Сунака : Online.ua 00:00