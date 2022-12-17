Ночные "хлопки" в России: что это было? (17)

From-UA.com 2022.12.17 09:05

08:42 Сегодня ночью, 17 декабря, в российском Белгороде прогремели взрывы. О происшествии сообщили местные Телеграм-каналы. Взрывы были слышны также в Курске. Взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины. Помимо того, что в Белгородской области было громко, других детали и подробностей в сцсети не писали. Кроме того, писали также о том, что взрывы были в оккупированных Симферополе и Бахчисарае.