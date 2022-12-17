США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT (21)

- США хотели помешать Украине убить начальника генштаба рф Герасимова во время его поездки в зону боевых действий, - СМИ : Преступности.нет 20:39
- 17 декабря 2022 20:06 NYT: США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ : Dynamomania.com 20:33
- Соединенные Штаты пытались не допустить убийства ВСУ начальника Генштаба РФ, - NYT : DsNews 20:33
- Путин показал, что берет руководство войной против Украины в свои руки : Цензору.нет 20:15
- США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT : Українська правда 20:09
- Путин показал, что берет руководство войной против Украины в свои руки : Антикор.com.ua 18:14
- Во время бомбежки Украины 16 декабря Путин срочно встретился с Шойгу и Суровикиным : Главред 18:05
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- В Кремле заявили, что Путин всю пятницу работал в объединенном штабе войск, задействованных в Украине : Антикор.com.ua 15:14
- Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины : Еспресо TV 14:34
- Путин пришел к Шойгу проконтролировать "спецоперацию" : Вісті-UA.net 14:31
- путину 16 декабря "весь день" отчитывались о войне - кремль : Укринформ 14:16
- Путин выбрался из бункера в Генштаб: мимика и жесты - "говорящие" (ФОТО, ВИДЕО) : Lenta.ua 13:07
- Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину : Завтра.UA 12:44
- 17.12.2022 в 12:20 Путин показал, что берет руководство войной против Украины в свои руки : InfoResist.org 12:30
- Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину : РИА Мелитополь 11:40
- Путин провел весь день в "штабе войны в Украине": встречался с Шойгу, Суровыкиным и Герасимовым : 24 канал 11:30
- В Кремле заявили, что Путин всю пятницу работал в объединённом штабе войск, задействованных в Украине : Страна.ua 10:16
- Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину : MY.UA 10:08
- Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе родов войск : Kherson.life 09:59
- Заслушал предложения. Путин провел день в штабе командующих вторжением в Украине : Новое Время 07:31