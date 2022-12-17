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США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT

США пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ - NYT (21)

Українська правда 2022.12.17 20:09
"Европейская правда" - Суббота, 17 декабря 2022, 19:54 ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине. Об этом говорится в расследовании The New York Times о войне Путина в Украине, сообщает "Европейская правда". Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал
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