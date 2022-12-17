"Зима будет очень динамичным временем": в Пентагоне спрогнозировали ход войны в Украине (13)

ТСН.ua 2022.12.17 10:31

Денькович Ярослава 10:24, 17.12.22 В Пентагоне отметили, что нет никаких признаков того, что ВСУ намерены останавливать темпы контрнаступательных действий. Зимой ход боевых действий в Украине будет очень динамичным, ВСУ не намерены останавливать темпы контрнаступательных операций. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала помощница министра обороны США Лора Купер. "Зима будет динамичным временем.