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Фокус: Украина

"Зима будет очень динамичным временем": в Пентагоне спрогнозировали ход войны в Украине (13)

ТСН.ua 2022.12.17 10:31
Денькович Ярослава 10:24, 17.12.22 В Пентагоне отметили, что нет никаких признаков того, что ВСУ намерены останавливать темпы контрнаступательных действий. Зимой ход боевых действий в Украине будет очень динамичным, ВСУ не намерены останавливать темпы контрнаступательных операций. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала помощница министра обороны США Лора Купер. "Зима будет динамичным временем.
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