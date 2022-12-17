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Россияне отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым - Генштаб

Россияне отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым - Генштаб (18)

ТСН.ua 2022.12.17 07:46
Елена Капник 07:43, 17.12.22 Враг планирует покинуть город до конца 2022-го. Военнослужащие агрессорки России распространяют информацию, что оккупанты уже к концу этого года планируют покинуть Каховку во временно захваченной Херсонской области. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 17 декабря. Именно поэтому оккупанты предлагают переезд в аннексированный РФ Крым лояльным к вражеским войскам местным жителям.
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