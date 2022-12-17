Под утро россия атаковала Одессу сверхзвуковыми ракетами (22)

Одесская жизнь 2022.12.17 09:59

2022-12-17 Две ракеты типа "Оникс" запустили рашисты под утро 17 декабря 2022 года в сторону Одессы с территории Крыма. Обе перехватили наши зенитчики. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг. По информации Сил обороны, враг с утра направил очередную ракетную атаку по Одесской области. Две ракеты типа "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.