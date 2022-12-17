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Фокус: Украина

россия перестала запускать иранские дроны из Крыма: британская разведка объяснила, почему (21)

ПрессОрг24 2022.12.17 10:43
17 Дек, 9:59 Российские войска перестали запускать иранские дроны с временно оккупированного Крымского полуострова, в том числе, в связи с обеспокоенностью россии по поводу уязвимости Крыма, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН. Детали В МО Британии указывают, что в последние дни в российской кампании дальних ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины наблюдается
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