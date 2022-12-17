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Зеленский готов "набить морду" Путину

Зеленский готов "набить морду" Путину (21)

World News 2022.12.17 14:36
17.12.2022 Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов выйти на ринг с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает "Хвиля", об этом он сказал в интервью La Chaine Info. Так, по словам Зеленского, настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает посредников. "Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду - он делает это сам...
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