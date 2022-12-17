17 декабря, 12:55 Помогал оккупантам ремонтировать военную технику: в Николаевской области задержали коллаборанта (18)

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- Снабжал россиянам воду, продукты и запчасти: СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта : Укринформ 13:16
- 17 декабря, 12:55 Помогал оккупантам ремонтировать военную технику: в Николаевской области задержали коллаборанта : Dumskaya.net 13:03
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- СБУ задержала коллаборанта на Николаевщине, который кормил россиян во время оккупации : Українська правда 12:39
- Очередной пособник оккупантов задержан в Николаевской области, - СБУ : Антикор.com.ua 12:14
- СБУ задержали "старосту" общины в Николаевской области, помогавшего оккупантам : Новости N 11:38
- За "должность" кормил оккупантов. В Николаевской области задержали еще одного коллаборанта : РБК-Україна 11:31
- 17.12.22 10:51 Очередной приспешник оккупантов задержан в Николаевской области, - СБУ. ФОТО : Цензор.Нет 11:02
- СБУ задержала старосту двух сел Николаевской области, который сотрудничал с оккупантами : ОстроВ 11:01