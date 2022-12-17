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17 декабря, 12:55 Помогал оккупантам ремонтировать военную технику: в Николаевской области задержали коллаборанта

17 декабря, 12:55 Помогал оккупантам ремонтировать военную технику: в Николаевской области задержали коллаборанта (18)

Dumskaya.net 2022.12.17 13:03
Пособника оккупантов, сотрудничавшего с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области, задержали правоохранители. Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской ОТГ, который добровольно занял пост старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями. Находясь в должности он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно
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