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14:05 17.12.2022 В Киеве открыли после ремонта "мост Кличко" (фото)

14:05 17.12.2022 В Киеве открыли после ремонта "мост Кличко" (фото) (25)

Петр и Мазепа 2022.12.17 14:09
В Киеве открыт после ремонта и обновлений пешеходно-велосипедный мост, известный как мост Кличко. Напомним, мост был поврежден в результате ракетной атаки русских 10 октября. Как сообщил сам городской голова в Facebook, в ходе ремонта заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов и 143 перильных стекла (57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены), восстановили и перила и тросы,
МОСТ, КИЕВ, ПЕРИЛА, ТРОС, НЕСОКРУШИМОСТЬ, ПОСОЛ, Кличко, Киев, Россия, Украина

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