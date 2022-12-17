14:05 17.12.2022 В Киеве открыли после ремонта "мост Кличко" (фото) (25)

- 17 декабря 2022 15:30 В Киеве открыли отремонтированный после обстрелов пешеходный мост : thePage 16:24
- В Киеве после ремонта открыли пешеходный мост через Владимирский спуск : Антикор.com.ua 15:14
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- 14:05 17.12.2022 В Киеве открыли после ремонта "мост Кличко" (фото) : Петр и Мазепа 14:09
- 17.12.2022 в 13:05 В Киеве открыли "мост Кличко", пострадавший от ракеты 10 октября : InfoResist.org 13:45
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- В центре Киева открыли пешеходный мост, поврежденный обстрелом в октябре : Новости N 13:08
- Один из символов несокрушимости. В Киеве открыли поврежденный российской ракетой стеклянный "мост Кличко" : Гордон 12:35
- В столице открыли пешеходный "мост Кличко", который ремонтировали после российского обстрела : Еспресо TV 12:34
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- 11:31 17.12.2022 "Стеклянный" мост в Киеве отремонтировали и уже открыли для посетителей - мэр : Интерфакс-Україна 12:15
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- Декабрь, 17 в 12:04 В Киеве после ракетного удара РФ 10 октября восстановили стеклянный пешеходно-велосипедный мост : ICTV Факти 12:06
- Символ несокрушимости: в Киеве восстановили пешеходный мост, который обстреляли оккупанты : Новини Live 11:57
- В Киеве после ремонта открыли пешеходный мост через Владимирский спуск. Фото : Страна.ua 11:46
- В Киеве снова открыли стеклянный мост, пострадавший от ракетной атаки 10 октября : Новое Время 11:46
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- 17 декабря 2022, 11:19 Символ несокрушимости: с сегодняшнего дня в Киеве снова открылся стеклянный мост : Українські національні новини 11:43
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- В Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября : Українська правда 11:39
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- 17 декабря 2022 11:19 В Киеве снова открыт пешеходно-велосипедный мост, пострадавший от ракеты 10 октября : Dynamomania.com 11:33
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