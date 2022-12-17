14:05 17.12.2022 В Киеве открыли после ремонта "мост Кличко" (фото) (25)

Петр и Мазепа 2022.12.17 14:09

В Киеве открыт после ремонта и обновлений пешеходно-велосипедный мост, известный как мост Кличко. Напомним, мост был поврежден в результате ракетной атаки русских 10 октября. Как сообщил сам городской голова в Facebook, в ходе ремонта заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов и 143 перильных стекла (57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены), восстановили и перила и тросы,