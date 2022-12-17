Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц

Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц (22)

УП Європейська правда 2022.12.17 19:34
Суббота, 17 декабря 2022, 18:17 Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году. Об этом в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда". Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица
ОЛАФ, КАНЦЛЕР, ГЕРМАНИЙ, ВОЙНА, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ТАНК, Путин, Германия, Украина, Россия, Берлин

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022