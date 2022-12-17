Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц (22)

- 17.12.2022 в 20:33 Шольц: Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году : InfoResist.org 20:45
- Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке, - Шольц : Еспресо TV 20:34
- Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке и в 2023 году - Шольц : УНИАН 20:13
- Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц : УП Європейська правда 19:34
- 17.12.22 19:05 Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году, - Шольц : Цензор.Нет 19:32
- Шольц рассказал, почему Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке : РБК-Україна 19:31
- Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия не будет отправлять Украине танки, пока Запад не выполнит условие : ТСН.ua 19:31
- Шольц объяснил, почему Германия не будет и в 2023 году давать Украине танки западного образца : Страна.ua 19:01
- Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц : Українська правда 18:39
- Шольц о том, даст ли Украине танки Leopard в 2023 году: Мы не будем действовать в одиночку : ЛІГАБізнесІнформ 18:07
- "Путин, закончи эту войну", - Шольц потребовал переговоров : Вісті-UA.net 17:31
- Шольц хочет говорить с РФ, чтобы завершить войну : Bigmir)net Новини 16:38
- Шольц: Цель на 2023-й - говорить с Россией о прекращении войны : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- Шольц хочет говорить с РФ, чтобы завершить войну : MY.UA 16:08
- Шольц: для завершения войны с РФ нужно говорить, но она должна вывести войска : УП Європейська правда 16:04
- Шольц: Для завершения войны с Россией нужно говорить, но она должна вывести войска : Українська правда 15:09
- "Путин, закончи эту войну". Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам и прекращению войны : Новое Время 15:01
- Декабрь, 17 в 12:55 Путин, закончи эту войну: Шольц призвал к переговорам с РФ и обратился к главе Кремля : ICTV Факти 13:05
- Шольц заявил о перспективе переговоров с Путиным : Gazeta.ua 12:49
- Шольц призвал путина немедленно закончить войну и начать переговоры : UA.News 12:26
- "Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам : РБК-Україна 11:46