Условие Германии о передаче Украине танков будет действовать и в следующем году - Шольц (22)

УП Європейська правда 2022.12.17 19:34

Суббота, 17 декабря 2022, 18:17 Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца и это условие сохранится и в следующем году. Об этом в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда". Шольц заверил, что Германия является одним из сильнейших сторонников Украины и поставляет современное вооружение, такое как самоходная гаубица