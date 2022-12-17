Данилов: Окопы в Крыму россиянам не помогут (21)

Кореспондент.net 2022.12.17 15:36

Корреспондент.net, 17 декабря 2022, 15:27 Фото: BBC Данилов прокомментировал перспективы россиян в Крыму Комментируя нахождение в Крыму граждан России, которые перебрались жить на полуостров после его аннексии, Данилов заявил, что "они легко приехали и легко уедут". Российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" РФ, а полуостров будет возвращен под контроль Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в комментарии Крым.Реалии.