Россия получила новую партию дронов из Ирана: в ГУР озвучили подробности (23)

- Россия получила новую партию оружия из Ирана: разведка : ZpTown 20:40
- В ГУР заявляют, что россия получила новую партию дронов Shahed : Укринформ 20:31
- 17 декабря 2022, 19:40 В ГУР заявили, что рф получила новую партию иранских "шахедов" : Українські національні новини 20:13
- Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 20:07
- Декабрь, 17 в 19:48 Россия получила новую партию дронов из Ирана - ГУР : ICTV Факти 20:05
- ГУР: россия получила новую партию "шахидов" : Одесский Наблюдатель 19:52
- Россия получила из Ирана новую партию дронов Shahed, но использует их более бережно - ГУР : Центр журналистских расследований 19:37
- 17 декабря 2022, 19:25 Иран передал России новую партию дронов-камикадзе - ГУР : Диалог.ua 19:33
- Россия получила новую партию дронов из Ирана: в ГУР озвучили подробности : Апостроф 19:30
- 18:16 17.12.2022 РФ получила новую партию Shahed-136, она меньше первой - ГУР Минобороны Украины : Интерфакс-Україна 19:15
- 17 декабря 2022, 18:55 Россия получила новую партию иранских дронов, - разведка : Східний варіант 19:13
- Россия получила новую партию дронов-камикадзе, - ГУР : 24 канал 19:00
- Россия получила новую партию "Шахедов" - украинская разведка : ОстроВ 19:00
- ГУР: Россия получила новую партию иранских "шахедов" : Obozrevatel 18:46
- Россия получила новую партию иранских дронов - ГУР : Новое Время 18:16
- Россия получила новую партию иранских дронов, - ГУР : РБК-Україна 18:16
- Иран отправил России новую партию беспилотников - разведка : Соцпортал 18:11
- Россия получила новую партию "Шахедов" - разведка : Головне в Україні 18:05
- Россия получила новую партию дронов-камикадзе - украинская разведка : Гордон 18:05
- 17.12.22 17:44 Россия получила новую партию "Шахедов", - ГУР : Цензор.Нет 18:02
- ГУР: россия получила новую партию "шахидов" : Odessa Online 17:59
- Кремль получил новую партию "Шахедов", - ГУР : DsNews 17:33
- Россия получила новую партию "Шахедов" - разведка : Українська правда 17:10