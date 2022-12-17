Россия получила новую партию дронов из Ирана: в ГУР озвучили подробности (23)

Апостроф 2022.12.17 19:30

суббота, 17 декабря 2022, 19:24 Прослушать новость Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, которые уже были использованы для нанесения ударов по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, на территорию РФ прибыла очередная партия иранских дронов- камикадзе Shahed, которые уже использовались для массированных ударов по