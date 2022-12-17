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Фокус: Украина

17 декабря 2022 20:15 Дешам: "Возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет ЧМ. Наша задача - забрать титул, у меня нет стресса перед финалом"

17 декабря 2022 20:15 Дешам: "Возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет ЧМ. Наша задача - забрать титул, у меня нет стресса перед финалом" (28)

Dynamomania.com 2022.12.17 20:33
Дидье Дешам допустил, что некоторые французы хотят победы Лионеля Месси в финале ЧМ-2022. Сборные Франции и Аргентины определят победителя трофея в финальном матче 18 декабря. "У меня нет особых переживаний или стресса перед финалом. Когда готовишься к подобным матчам, то нужно сохранять концентрацию, быть собранным.
СБОРНАЯ, МАРОККО, ХОРВАТИЯ, АРГЕНТИНА, ФИНАЛ, КАТАР, Франция, HR, Киев
2022.12.18 (28)

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